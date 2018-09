Ở nhà một mình, nữ sinh bị sát hại dã man

Một tên bóp miệng Hằng để đổ chai thuốc diệt cỏ không được nên đã cùng đồng bọn đâm, chém nhiều nhát. Hằng chết sau khi tới bệnh viện.

Vào 18h ngày 28/3, Công an quận Kiến An nhận được tin báo của ông Phạm Văn Cương (sinh năm 1970 ở Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An) về việc con ông là Phạm Thúy Hằng bị chém nhiều nhát và có dấu hiệu nhiễm độc thuốc diệt cỏ. Gia đình đã đưa Hằng đi cấp cứu tại bệnh viện Kiến An, bệnh viện Việt Tiệp, nhưng Hằng đã tử vong vào khoảng 5h ngày 29/3.

Khi anh Cương về đến nhà con gái vẫn còn sống và cho biết bị 2 gã thanh niên bịt khẩu trang sát hại.

Theo thông tin gia đình nạn nhân cung cấp, khoảng hơn 1h chiều cùng ngày có 2 nam thanh niên vào nhà dùng dao chém Hằng nhiều nhát và bắt uống hết chai thuốc diệt cỏ. Con dao nghi là hung khí và một lọ thuốc diệt cỏ bị vứt lại hiện trường.

Bé Phạm Văn Hùng (8 tuổi, em nạn nhân) đi học về lúc Hằng còn sống. Cậu bé kêu thét khi thấy chị nằm trên giường, thân thể ướt đẫm máu. Hằng còn dặn dò em trai: “Chị chết rồi, em sống vui vẻ nhé”.

Đồng thời, trong cặp sách của Hằng phát hiện tờ giấy viết nội dung: "Trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta không muốn cho đi, có rất nhiều người chúng ta không muốn ở lại. Nhưng hãy nhớ rằng, buông tay không có nghĩa là tất cả đã chấm hết. Buông tay là để bắt đầu cho một sự khởi đầu mới...". Trước đó, khoảng 11h ngày 28/3, Hằng có mua một lọ thuốc diệt cỏ tại một hiệu gần nhà, có đặc điểm trùng với lọ thuốc diệt cỏ mà cơ quan Công an thu được tại hiện trường.

Các sát thủ được cho là đi từ lối nhà hàng xóm qua nhà Hằng.

Anh Phạm Văn Cương (45 tuổi, bố của Hằng) cho biết dọc đường đi cấp cứu, Hằng kể bị hai thanh niên bịt khẩu trang vào nhà khống chế bắt đưa tiền. Một tên bóp miệng Hằng để đổ chai thuốc diệt cỏ không được nên đã cùng đồng bọn đâm, chém nhiều nhát. Hằng chết sau khi tới bệnh viện.

Theo anh Cường, đồ đạc trong nhà không bị lục lọi, đập phá. Con dao nghi là hung khí và vỏ lọ thuốc diệt cỏ vứt lại ở hiện trường đã được công an thu giữ. Hàng xóm cho biết thấy chiếc taxi chở hai thanh niên đi vào nhà Hằng, 15 phút sau thì trở ra.

Hằng hiện là học sinh lớp 11B7 Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng và có quan hệ tình cảm với một bạn nam ở quận Kiến An từ 10/2012. Giữa hai người hay xảy ra trục trặc, trước khi xảy ra sự việc khoảng 3 ngày, bạn trai đã chủ động đặt vấn đề chia tay Hằng.

Hiện Giám đốc Công an thành phố TP Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung điều tra làm rõ vụ việc.

