Nửa ngày truy tìm nhóm học sinh tiểu học mất tích

Đêm qua, Công an Hà Nội đã tìm được bốn học sinh năm cuối tiểu học bỗng dưng mất tích bí ẩn trong giờ lên lớp.

13h ngày 9/3, Công an phường Nam Đồng nhận được tin báo của Ban Giám hiệu trường Tiểu học “V”, về việc 4 nữ học sinh lớp 5 của trường là các cháu Khánh Ngọc, Bảo Mai, Hoàng Vân và Mỹ Anh, đều sinh năm 2005, cùng ở trên địa bàn phường Nam Đồng, bỗng dưng mất tích. Các thầy, cô giáo và gia đình rất hoang mang, lo lắng, không biết 4 cháu gái đang ở đâu.

Công an phường Nam Đồng đưa 4 nữ học sinh lớp 5 về trụ sở để giao cho gia đình.

Sau khi nghe báo cáo nhanh vụ việc, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa đã trực tiếp chỉ đạo Đội An ninh nhân dân và Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp với Công an phường, cùng với gia đình và nhà trường khẩn trương truy tìm các cháu.

Kiểm tra hệ thống camera an ninh của trường, lực lượng công an phát hiện 4 nữ học sinh lớp 5 lợi dụng lúc bảo vệ không chú ý, lẻn ra khỏi cổng trường lúc 9h41 sáng. Nhận định các cháu rủ nhau trốn học, bỏ nhà đi chơi, lực lượng chức năng tập trung rà soát tại các bến xe khách phía Nam (Hoàng Mai), Gia Lâm (Long Biên), được một phụ xe khách ở bến xe Gia Lâm cung cấp thông tin về 4 cháu gái khoảng 10-11 tuổi, đã lên xe khách tuyến số 1 đi về quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân rà soát toàn bộ các bến xe, nhà nghỉ, quán internet, các Trung tâm thương mại, nơi vui chơi, giải trí trên địa bàn, nhưng không phát hiện được tung tích 4 bé gái.

Camera ghi lại hình ảnh 4 cháu học sinh nữ rời khỏi sân trường lúc 9h41 ngày 9/3.

Mở rộng diện rà soát các mối quan hệ của 4 nữ học sinh lớp 5, Công an quận Đống Đa được biết trong số những địa chỉ thân thiết của các cháu có quê ngoại cháu Khánh Ngọc ở khu vực huyện Sóc Sơn (Hà Nội) là gần nhất và tập trung truy tìm theo hướng này. Mặt khác, Công an quận Đống Đa cung cấp thông tin tìm 4 nữ học sinh lớp 5 cho bản tin VOV giao thông, liên tục thông báo trên hệ thống của Đài Tiếng nói Việt Nam, nhưng vẫn không thu thập được bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ việc.

Khi thông tin vụ mất tích của 4 nữ học sinh lớp 5 vẫn nằm trong bức màn bí ẩn, thì khoảng 21h45 tối 9/3, Công an phường Nam Đồng nhận thông tin cháu Mỹ Anh liên lạc với bố đẻ thông qua số di động của một lái xe taxi. Nhanh chóng xác minh thuê bao này, lực lượng chức năng làm rõ chủ thuê bao là anh Minh Thi (sinh năm 1977, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội), lái xe taxi.

Qua trao đổi thông tin với anh Thi, lực lượng công an được biết người này đang dừng xe ở khu vực đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, trên xe có 4 cháu gái cỡ tuổi học sinh tiểu học. Xác định đúng những vị khách trên xe taxi của anh Thi là các cháu học sinh lớp 5 đang được tìm kiếm, 22h đêm 9/3, Công an quận Đống Đa tổ chức đến đường Lạc Long Quân đón các cháu về trụ sở Công an phường Nam Đồng an toàn.

Đại diện chỉ huy Công an phường Nam Đồng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của anh Minh Thi.

Chập tối 9/3, khi đang đón khách ở ngã ba Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, anh Thi được 4 cháu gái thuê chở về Trung tâm Hà Nội. Khi xe qua cầu Nhật Tân đến quận Tây Hồ, 2 trong số 4 cháu gái yêu cầu anh Thi dừng xe để thuê taxi khác đi tiếp. 2 cháu còn lại được xác định là Hoàng Vân và Mỹ Anh đã đề nghị anh Thi đưa chúng về nhà. Do không biết đường, anh Thi hỏi và 2 cháu bé cũng không biết. Cháu Mỹ Anh đã mượn điện thoại di động của lái xe gọi cho bố hỏi đường về nhà.

Cùng lúc đó, phát hiện chiếc xe taxi chở các cháu Khánh Ngọc và Bảo Mai bám theo xe mình, anh Thi đã chủ động dừng xe, trao đổi nhanh thông tin với người đồng nghiệp đang chở các cháu Khánh Ngọc và Bảo Mai về thông tin các cháu Hoàng Vân, Mỹ Anh muốn tìm đường về nhà và nghi ngờ có uẩn khúc đằng sau việc 4 cháu gái này đi chơi. Anh Thi và người đồng nghiệp thống nhất chờ lực lượng chức năng đến giải quyết...

Nguyên nhân vụ việc được Công an quận Đống Đa xác định 4 cháu học sinh lớp 5 rủ nhau bỏ học, trốn nhà đi xin việc làm để có tiền ăn chơi.

Theo An Ninh Thủ Đô