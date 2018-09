Nửa giờ giằng co khống chế tên cướp tiệm vàng

Vừa nhảy qua tủ nữ trang, thanh niên bịt khẩu trang túm tóc chủ tiệm vàng nhưng ông Trường né kịp. Chiếc ghế inox vung lên làm tên cướp va đầu vào cửa tóe máu.

Ngày 26/10, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) tạm giữ hình sự Trần Văn Tùng (34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) để điều tra nghi vấn cướp tiệm vàng Thu Năm của ông Đỗ Duy Trường (40 tuổi) ở phường 7, TP Cà Mau. Cảnh sát cũng tạm giữ ba lô của Tùng chứa 1 búa thầu, 2 con dao, 1 kéo, 2 bịch sữa tươi, bông gòn, băng keo, tân dược cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Tiệm vàng Thu Năm hoạt động bình thường trở lại sau nghi án bị cướp. Ảnh: Lin Ca

Tùng khai nhiều tháng sống lang thang ở TP HCM, anh ta vừa đón xe đò xuống Cà Mau. Sau khi mua được chiếc xe Wave biển số Cà Mau, chiều 25/10 tên này đến tiệm vàng Thu Năm ở góc đường Hùng Vương - An Dương Vương, TP Cà Mau để “nghiên cứu địa hình”, lên kế hoạch cướp tài sản. Tùng lảng vảng trước tiệm vàng từ 17h chiều 25/10. Nhân viên của tiệm vàng cũng thấy Tùng đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang ngồi phía trước nhưng nghĩ là khách chờ người thân mua bán vàng nên không để ý.

Đến gần 19h cùng ngày, vợ ông Trường được tài xế chở đi dự tiệc. Ông chủ ngồi vào bàn nhận cầm đồ và thu đổi ngoại tệ thay vợ để kiểm tra chứng từ thu, chi trong ngày. Một thợ kim hoàn cũng ra ngoài giao đồ, bảo vệ xin nghỉ bệnh và anh cán bộ dân phòng vừa rời chốt trước tiệm vàng để về nhà ăn cơm.

Tối 25/10 ông Trường cũng ngồi tại vị trí này. Tên cướp phi thân qua tủ kính cao hơn ngực người để tấn công chủ tiệm vàng. Ảnh: Lin Ca

Thấy các nữ nhân viên tiệm vàng Thu Năm bận giao dịch với những người khách cuối cùng trong ngày, Tùng xác định đây là thời cơ tấn công. Nhanh như cắt, tên này “phi thân” qua vách kính cao khỏi ngực, lao đến nắm đầu chủ tiệm vàng đập vào kính nữ trang nhưng ông Trường kịp xoay ghế né sang một bên, chộp lấy chiếc ghế inox chống trả làm tên cướp lùi về phía sau. Thấy Tùng đưa tay ra sau ba lô định lấy hung khí, chủ tiệm vàng tiếp tục quơ chiếc ghế inox, tên cướp né sang một bên làm đầu va vào cánh cửa tóe máu.

Nghe nhân viên tiệm vàng Thu Năm truy hô, ông chủ quán nước mía cùng anh Lê Văn Đông (bán hủ tiếu) chạy vào tiếp ứng. Hai thanh niên đi ngang qua cũng hỗ trợ tiệm vàng khống chế tên cướp giao công an.

Sau khi được khâu vết thương đầu, Công an TP Cà Mau đưa Tùng về Trạm xá Công an Cà Mau kiểm tra sức khỏe. Sáng 26/10, nghi can bị di lý sang cơ quan điều tra để thẩm vấn, xử lý theo pháp luật.

