Nữ tử tù nhờ kẽ hở 1 cm để giao dịch tinh trùng

Nguyễn Thị Huệ khai trong lúc ra ngoài đi vệ sinh đã tìm thấy một khe hở giữa hàng rào dây thép gai nên nảy sinh ý định từ đó.

Liên quan đến vụ nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1974, trú tại Cao Lộc, Lạng Sơn) có thai trong quá trình chờ thi hành án, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Viện KSND cùng cấp để làm rõ sự việc.

Theo lời vị lãnh đạo này, để xảy ra sự cố hy hữu trên là bởi nữ phạm nhân đã không được giam trong khu biệt giam theo đúng quy định. “Hiện trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đang giam giữ gần 80 tử tù, trong đó có 12 người là nữ. Tuy nhiên do không đủ chỗ nên trại phải bố trí giam các tử tù cùng với khu giam giữ các phạm nhân đang thi hành các mức án khác nhau”, ông nói.

Cũng theo vị này, khu Huệ ở gần với nơi các phạm nhân lao động tự do nên trong quá trình giam giữ, tử tù này đã dùng những ám hiệu, ký hiệu riêng để liên hệ với một số phạm nhân nam mà các cán bộ quản giáo không quản lý, kiểm soát được. Khu giam giữ này cũng không có camera giám sát thường xuyên.

Theo lời khai ban đầu của Huệ, trong những lúc ra ngoài đi vệ sinh, Huệ đã tìm thấy một khe hở khoảng 1 cm giữa hàng rào dây thép gai với bờ tường khu giam giữ. Phát hiện này khiến nữ tử tù nảy ra ý định nhờ phạm nhân nam cho tinh trùng vào túi nilon và giấu tại đó.

Huệ đã loan tin đến đám phạm nhân nam rằng nếu ai cho tinh trùng và thụ thai thành công, sẽ trả công 50 triệu đồng. Buổi sáng nào cán bộ quản giáo cũng mở cùm cho các phạm nhân đi vệ sinh lần lượt. Huệ được giam giữ tại phòng cuối cùng. Lợi dụng sơ hở lúc cán bộ kiểm tra phòng vệ sinh, Huệ đi về phòng và lấy được túi đựng tinh trùng để sẵn ở khe hở trước cửa phòng.

Cũng liên quan đến vụ việc chấn động này, Đại tá Lê Mạnh Thắng - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Quảng Ninh - cho biết, tính đến chiều 17/2 giám đốc Công an tỉnh chưa ký quyết định đình chỉ công tác cán bộ quản giáo nào của trại tạm giam Công an tỉnh.

Về hành vi “trao đổi” tinh trùng để nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ mang thai, Đại tá Thắng cho biết: "Sau khi có kết luận điều tra, hành vi của Huệ cũng như của nam phạm nhân cho tinh trùng đối chiếu với các quy định của Bộ luật hình sự, các quy định, nghị định liên quan nếu vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính, vi phạm hình sự thì xử lý hình sự".

