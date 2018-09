Nữ triệu phú Malaysia hát trong bồn tắm đầy tiền và đồ trang sức

Nữ đại gia 45 tuổi bỏ ra 1 triệu USD để quay MV, trong đó bà hát được ba câu.

Nữ đại gia Malaysia khoe ảnh nằm trong bồn tắm đầy tiền và đồ trang sức

Datuk Seri Dr Hasmiza Othman, hay còn gọi là Vida, là một nữ đại gia 45 tuổi giàu có và nổi tiếng ở Malaysia. Vida luôn không ngại khoe khối tài sản kếch xù mà mình có trên tài khoản mạng xã hội.

Gần đây, bà còn gây tranh cãi dữ dội khi đăng hình ảnh nằm trong bồn tắm dát vàng với đầy những xấp tiền 50 và 100 RM cùng các trang sức đá quý lấp lánh. Theo New Strait Times, hình ảnh này nằm trong MV "I Am Me" (Tôi là tôi) của Vida.

Nữ triệu phú Malaysia không ngại bị chỉ trích và luôn cho rằng mình đang khích lệ người khác làm giàu.

"Tôi đã quay một MV trước bản này nhưng không phát hành vì nghĩ rằng nó chưa hoàn hảo. Đạo diễn Ghaz Abu Bakar đã giúp tôi thực hiện phiên bản mới này và tôi sẽ ra mắt nó vào ngày 30/9", nữ triệu phú trả lời phỏng vấn báo chí hôm 18/9.

MV được quay tại nhà riêng của Vida tại Ipoh với kinh phí lên tới 1 triệu USD. Trong MV, bà nằm giữa đống tiền vàng, trang sức đeo đầy tay và hát: "Tôi giàu, tôi duyên dáng, tôi xinh đẹp".

Vida từng nhiều lần mặc trang phục đắt giá đứng cạnh siêu xe để khoe lên mạng.

Tuy Vida tuyên bố rằng bà trưng ra những gì mình có là để truyền cảm hứng cho cư dân mạng làm việc chăm chỉ hơn, nhưng nhiều người không đồng tình với quan điểm của Vida mà chỉ cho rằng hành động của bà thật kệch cỡm.