Nữ tiếp viên hàng không phải nằm trong khoang hành lý

Hình ảnh các tiếp viên nữ mới của hàng không Kunming Airlines phải nằm trong khoang hành lý khiến cộng đồng Trung Quốc nổi giận.

Một tiếp viên nữ của Kunming Airlines nằm trong khoang hành lý trên máy bay. Ảnh: Sina

Những bức ảnh chụp các nữ tiếp viên của hãng hàng không Kunming Airlines nằm co ro trong khoang chứa hành lý máy bay được đăng tải lên mạng xã hội Weibo tối qua. Nội dung bên dưới ảnh khẳng định một vài nhân viên an ninh thường bắt các tiếp viên mới phải làm điều này sau khi họ phục vụ trên máy bay từ 30 đến 50 tiếng.

"Truyền thống" này được cho là đã tồn tại khoảng 5 năm và hầu như tiếp viên nữ nào mới vào làm đều phải nếm trải. Người sống quá khép kín, sợ hãi... có thể được tha bổng, nhưng sau đó họ sẽ bị cho là những kẻ "khó gần".

Theo Sina, các tiếp viên của hãng từng phàn nàn điều này lên cấp trên, nhưng đều nhận được phản hồi rằng truyền thống này chỉ giống như một trò chơi và các nhà lãnh đạo sẽ không tiến hành bất cứ cuộc điều tra nào, người đăng ảnh lên mạng cho biết.

Tuy nhiên, đến sáng hôm nay, đại diện Kunming Airlines tuyên bố đang tiến hành điều tra vụ việc nhưng vẫn cho rằng đây là "hành động cá nhân" của các tiếp viên sau khi phục vụ các chuyến bay. Hãng này cũng phủ nhận từng nhận khiếu nại từ các nhân viên của mình.

"Trước hết, việc này là do các tiếp viên và nhân viên an ninh thống nhất với nhau và nó xảy ra ngoài giờ bay, vì thế không gây ảnh hưởng đến sự an toàn hay chất lượng phục vụ trên máy bay của chúng tôi. Thứ hai, đây là hành động cá nhân. Công ty chưa bao giờ nhận được khiếu nại về việc này và cũng không khuyến khích mọi người thực hiện nó. Thứ ba, chúng tôi xem trọng vụ việc này và sẽ phê bình những người có liên quan để nó không tái diễn", đại diện Kunming Airline viết trên Weibo.

Hướng Dương