Nữ sinh viên bị vợ giám đốc tạt axit do ghen

Đêm khuya, Trầm đến trước cổng nhà chị Mai, gọi ra nói chuyện rồi bất ngờ tạt axit. Nguyên nhân có thể do đánh ghen.

Chiều 3/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nghi can Nguyễn Thị Trầm (xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đã đến Công an huyện Quỳ Hợp đầu thú về hành vi tạt axit vào người chị Mai (21 tuổi, huyện Quỳ Hợp, đang là sinh viên).

Trầm bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra, đồng thời sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của chị Mai để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trước đó, đêm 26/5, Trầm đến trước cổng nhà cha mẹ chị Mai, gọi chị này ra để hỏi chuyện. Chị Mai vừa ra thì bất ngờ bị Trầm tạt axit vào mặt. Nạn nhân được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.

Chồng Trầm là giám đốc một doanh nghiệp khai thác mỏ. Người dân địa phương cho biết, nguyên nhân bà Trầm tạt axít có thể do nghi ngờ chị Mai dan díu với chồng mình.

Theo Pháp luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi