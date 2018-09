Nữ sinh viên bắt cướp ngoạn mục

Bị 2 thanh niên áp sát xe máy để cướp điện thoại, Tâm túm áo tên ngồi sau vật ngã, rồi cùng người dân đuổi theo tên còn lại.

Ngày 1/2, Công quan quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Vũ Văn Quyết (sinh năm 1993) trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An và Nguyễn Khắc Thu (sinh năm 1993) trú tại xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào 20h30 ngày 23/1, chị Bùi Thị Tâm (sinh viên trường ĐH KHXH&NV) đang đi bộ trên đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm thì bị hai nam thanh niên đi xe máy áp sát cướp giật điện thoại di động.

Bị bất ngờ, nhưng chị Tâm đã kịp túm áo kẻ ngồi sau kéo lại, khiến tên này ngã xuống đường. Tên còn lại đã lập tức phóng xe bỏ chạy. Với sự hỗ trợ của những người dân gần đó, chị Tâm đã giữ được nam thanh niên tay vẫn cầm điện thoại của mình, giao cho Công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm xử lý.



Tại cơ quan công an, tên bị bắt khai tên là Vũ Văn Quyết. Khoảng 19h cùng ngày, Quyết rủ bạn mới quen là Nguyễn Khắc Thu, dùng xe máy đi cướp giật tài sản. Sau hơn một giờ “tăm tia”, cả hai đã chọn được “con mồi” là chị Tâm.



Ngày 24/1, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Khắc Thu để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Thu khai nhận, ngoài vụ việc nêu trên, ngày 22/1 Thu và Quyết còn gây ra vụ cướp giật tài sản ở đường Lê Quang Đạo và chiếm đoạt một chiếc điện thoại di động của một phụ nữ đang đứng tại điểm chờ xe buýt ở quận Nam Từ Liêm.

Theo An Ninh Thủ Đô