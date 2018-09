Nữ sinh tự tử vì biết bạn trai quen qua mạng đã có vợ

Vượt hơn 100 km đến Hải Phòng để gặp bạn trai qua mạng, nữ sinh lớp 11 buồn rầu vì biết người này đã có vợ nên nhảy cầu tự tử.

Nữ sinh nhảy cầu tự tử được CSGT đường thủy Hải Phòng cứu mạng. Ảnh minh họa.

Ngày 6/10, Phòng cảnh sát giao thông đường thủy, Công an Hải Phòng cho biết, cán bộ, chiến sĩ trạm CSGT đường thủy An Dương vừa cứu sống một nữ sinh nhảy cầu An Đồng 2 tự tử.

Khoảng 6h30 ngày 5/10, tổ công tác do Thượng tá Phạm Văn Hòa, Trạm trưởng Trạm CSGT đường thủy An Dương đang trong ca trực, phát hiện nữ sinh nhảy xuống sông tự tử, nên đã điều động cán bộ, chiến sĩ đưa xuồng máy ra cứu.

Sau khi hồi tỉnh, nữ sinh cho biết đang học lớp 11, gần đây gia đình xảy ra nhiều chuyện buồn: bố mẹ chia tay nhau, nữ sinh theo mẹ về quê sinh sống và học tập được không lâu thì mẹ em bỏ đi làm ăn xa. Nữ sinh yêu một bạn trai ở Hải Phòng, hai người quen qua mạng xã hội. Đến khi gặp mặt, biết người này đã có vợ, nữ sinh hụt hẫng, lang thang ra cầu An Đồng 2, rồi gieo mình tự vẫn.

Trạm CSGT đường thủy An Dương sau đó đã liên hệ về trường, nơi nữ sinh theo học để làm các thủ tục cần thiết.

Giang Chinh