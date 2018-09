Nữ sinh tự tử cùng người yêu trong nhà nghỉ

Chỉ vì mối quan hệ tình cảm không được chấp nhận, đôi nam nữ đã tự kết liễu cuộc đời mình bằng những nhát dao vào cổ.

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ cái chết của đôi tình nhân tại một nhà nghỉ thuộc phường Tân Lập, Thái Nguyên cách đây ít ngày.

Nhà nghỉ Thanh Mai, nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 5h sáng 11/11, công an tỉnh nhận được tin báo có hai nạn nhân: một nam, một nữ chết trong nhà nghỉ trên. Ngay sau khi nhận được tin, công an tỉnh Thái Nguyên ngay lập tức điều động lực lượng, kết hợp với công an phường Tân Lập, xác minh thông tin, bảo vệ hiện trường và thu thập các bằng chứng.

Nạn nhân được xác định là chị Đặng Mai (sinh năm 1994, trú tại huyện Đồng Hỷ), hiện là sinh viên của một trường Cao Đẳng trên TP Thái Nguyên. Nạn nhân nam chưa xác minh rõ danh tính.

Tại hiện trường công an thu giữ được một con dao, cả hai nạn nhân đều có vết dao cứa ở cổ. Đây là vết thương chính, trực tiếp dẫn đến cái chết.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai người có quan hệ tình cảm, nhưng không được suôn sẻ nên đã cùng nhau tự tử. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Theo Pháp Luật Việt Nam