Nữ sinh thực tập nhảy cầu tự tử

Để lại xe máy cùng lá thư tuyệt mệnh, nữ sinh đang thực tập tại Bệnh viện C Đà Nẵng đã gieo mình xuống sông Bàn Thạch (Quảng Nam) tự vẫn.

Khoảng 7h30 sáng 24/10, nhiều người đang lưu thông qua cầu Nguyễn Văn Trỗi (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thì phát hiện cô gái trẻ leo qua thành cầu nhảy xuống sông Bàn Thạch.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào sáng cùng ngày. Ảnh: Công Thành.

Nạn nhân để lại xe máy, thư tuyệt mệnh và giấy tờ tùy thân. Cảnh sát cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng đến tìm kiếm cô gái. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Trung tá Nguyễn Văn Học, Trưởng công an phường Tân Thạnh, cho biết nạn nhân là Thái Thị Kiều My (22 tuổi, quê huyện Thăng Bình, Quảng Nam), đang là thực tập sinh tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập theo dõi vụ việc khiến giao thông trên cầu Nguyễn Văn Trỗi bị ùn tắc cục bộ. Nguyên nhân cái chết của nữ sinh này đang được công an điều tra.

Ngọc Trường