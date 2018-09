Nữ sinh sư phạm trộm vàng, giấu trong giày thể thao

Sang nhà hàng xóm chơi, nữ sinh viên ngành sư phạm đã trộm nhẫn và dây chuyền vàng đem về cất trong giày thể thao.

Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Lý

Công an phường Đại Nài (thành phố Hà Tĩnh) cho biết vừa bàn giao Võ Thị Huyền Trang (19 tuổi, sinh viên năm thứ hai ngành sư phạm mầm non) cho Công an thành phố Hà Tĩnh để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 29/11, chị Đặng Thị Hiền (trú phường Đại Nài) trình báo với Công an phường Đại Nài về việc bị mất một nhẫn vàng ba chỉ và dây chuyền hai chỉ, ước tính tổng giá trị khoảng 20 triệu đồng.

Qua điều tra khoanh vùng, 3 tiếng sau Công an phường xác định người tình nghi là Trang. Khám phòng trọ của Trang, lực lượng chức năng thu giữ chiếc nhẫn và sợi giây chuyền vàng mà chị Hiền báo mất, được cất giấu trong giày thể thao của nữ sinh này.

Tại cơ quan điều tra, Trang khai khi đến nhà chị Hiền chơi, thấy không có người nên đã nảy lòng tham.

Hùng Lê