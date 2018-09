Nữ sinh ngất xỉu sau khi hát karaoke rồi tử vong

Sau khi hát 2 bài, Vân đột nhiên ngất xỉu và tử vong ngay sau đó. Nạn nhân vừa học xong lớp 12, đang chờ thi tốt nghiệp.

Chiều 14/6, ông Nguyễn Trọng Duẩn, Trưởng Công an xã Nam Lộc (huyện nam Đàn, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân em Nguyễn Thị Tuyết Vân (18 tuổi, vừa học xong lớp 12) tử vong sau khi đi hát karaoke.

Trước đó, khoảng 20h ngày 13/6, Vân cùng nhóm bạn đến thuê phòng hát karaoke ở Nhàng Sơn Thủy (bên sông Lam, thị trấn Nam Đàn). Khi mới hát xong 2 bài thì Vân ngất xỉu. Nhóm bạn hát cùng đã gọi xe đưa nạn nhân đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu. Tuy nhiên, cô gái đã tử vong ngay sau đó.

Hoàn cảnh gia đình Vân khó khăn. Nạn nhân đang chờ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển vào Đại học - Cao đẳng thì xảy ra sự việc trên. Hiện chưa xác định được nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi