Nữ sinh ngất lịm bên thi thể trẻ sơ sinh

Người dân ở xóm trọ đường Nguyễn Viết Xuân (Hà Nam) bàng hoàng khi thấy thi thể trẻ sơ sinh trong nhà tắm, bên cạnh là nữ sinh ngất lịm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 13/9, tại một khu trọ trên đường Nguyễn Viết Xuân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, nhiều người dân hốt hoảng khi nhìn thấy thi thể một trẻ sơ sinh trong phòng tắm, cạnh đó là một cô gái trẻ nằm ngất lịm dưới nền.

Sự việc được người dân báo tới Công an TP Phủ Lý. Ngay sau đó lực lượng công an đã tới hiện trường để làm rõ sự việc thì phát hiện trẻ sơ sinh đã tử vong. Người phụ nữ trẻ được đưa đi cấp cứu do bị băng huyết.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Người dân sống gần xóm trọ cho biết nữ sinh được cho là mẹ của đứa trẻ, sinh năm 1994, quê ở Quảng Bình, hiện là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trước khi xảy ra sự việc, mọi người vẫn thấy cô gái vẫn đi học và sinh hoạt bình thường, không có biển hiện gì của người mang thai nên nhiều người rất bất ngờ.

Hiện nay, thi thể bé sơ sinh đã được các nhân viên y tế tỉnh Hà Nam đưa đi làm công tác khám nghiệm, chôn cất. Còn nữ sinh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.

