'Nữ sinh mất chân' được Bộ trưởng hứa giúp thành bác sĩ

Đến thăm Lê Thị Hà Vi tại bệnh viện chiều 19/3, Bộ trưởng Y tế hứa sẽ tạo mọi điều kiện nếu cô bé muốn trở thành bác sĩ.

Chiều 19/3, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các lãnh đạo ngành Y tế đã đến khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bện viện Chợ Rẫy (TP HCM) thăm cô bé phải cắt chân do bác sĩ kém chuyên môn điều trị dẫn đến hoại tử.

Bộ trưởng Y tế hứa sẽ giúp công việc phù hợp cho Vi nếu em vào ngành y. Ảnh: Thiên Chương

Tại giường bệnh, Hà Vi bật khóc khi được người đứng đầu ngành y xuất hiện và hỏi thăm. Bộ trưởng cũng yêu cầu các bác sĩ cho thêm thuốc an thần để Vi có thể ngủ ngon hơn.

Trong cuộc trò chuyện, Bộ trưởng hứa bà sẽ giúp đỡ tận tâm nếu Vi muốn thành bác sĩ. "Hãy cố gắng học thật tốt, cô sẽ giúp con". Cũng theo bà Bộ trưởng, trong trường hợp Vi không muốn theo ngành y, Bộ Y tế vẫn sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ em về sau. Trước mắt việc điều trị cho Vi và lắp chân giả sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo các bác sĩ tích cực điều trị cho Vi, đồng thời có báo cáo tình trạng bệnh của Vi lúc nhập viện để phục vụ cho việc phân định đúng sai về mặt chuyên môn và trách nhiệm của tuyến trước.

8 ngày sau khi bị cắt bỏ chân hoại tử, sức khỏe của Hà Vi ổn định tuy nhiên theo lời phụ huynh, Vi vẫn không ngủ được vì thường xuyên lên cơn đau.

Nữ sinh liên tục chảy nước mắt khi trò chuyện cùng Bộ trưởng Y tế. Ảnh: Thiên Chương

Ngày 6/3, Lê Thị Hà Vi, nữ sinh lớp 10 trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị đau. Bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán gãy xương nên cho bó bột. Sau khi bó, bệnh nhân than đau nhưng bác sĩ giải thích cần bó để cố định xương.

Đến ngày 8/3, do thấy con quá đau đớn và các ngón chân sưng to, phụ huynh yêu cầu các bác sĩ tháo bột thì phát hiện chân đã bầm tím, phù nề, nổi nhiều bóng nước. Hà Vi tiếp tục kêu đau đớn và chân mất cảm giác tuy nhiên đến ngày 11/3, gia đình mới thuyết phục được bác sĩ cho chuyển viện. Tại bệnh viện tỉnh, chân phải của Vi được xác định bị tắc mạch máu nên chuyển lên tuyến trên. Một ngày sau đó, Hà Vi được các sĩ cắt bỏ đến trên gối chân phải do hoại tử.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận nguyên nhân dẫn đến bệnh nhân mất chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc. Toàn bộ êkip điều trị cho Hà Vi đã bị đình chỉ công tác.

Thiên Chương