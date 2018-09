Nữ sinh lớp 9 tố bị thầy hãm hiếp ngay tại trường

Nam giáo viên ở Thanh Hóa bị tố nhiều lần 'làm bậy' với nữ học trò ngay tại trường. Sự việc bị bại lộ khi nữ sinh bị kẻ xấu tống tiền.

Ngày 14/12, chị Cầm Thị Duyên (37 tuổi, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết vừa gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng tố cáo một giáo viên hiếp dâm con gái mình là cháu Lê (14 tuổi, hiện là học sinh lớp 9, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ).

Người bị tố cáo là ông Nguyễn (38 tuổi), ông này từng có thời gian công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ nhưng đã chuyển công tác.

Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Chân Nhân.

Theo tường trình của cháu Lê, tối 21/10, trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ tổ chức liên hoan tiễn ông Nguyễn nhận nhiệm vụ mới. Do uống rựợu say nên ông Nguyễn ở lại trường và ngủ ở phòng Đoàn đội. Đến khoảng 22h, do phòng ở trong ký túc xá bị mất điện nên cháu Lê qua phòng Đoàn đội của trường để cắm điện nhờ thì bị thầy Nguyễn khống chế, hãm hại.

“Khi cháu đang loay hoay cắm điện thì thầy Nguyễn bất ngờ từ phía sau vòng tay bịt miệng rồi cưỡng ép, bắt cháu quan hệ tình dục. Cháu cố vùng vẫy và la lên nhưng bị thầy bịt miệng. Thầy còn dọa “nếu la lên để mọi người biết chuyện sẽ xấu mặt gia đình và lớn lên sẽ không lấy được chồng” nên sau khi sự việc xảy ra cháu không dám nói với ai…”, nữ sinh Lê kể.

Cũng theo tố cáo, trước đó vào ngày 23/4, khi đó Lê đang học lớp 8, cũng tại văn phòng Đoàn Đội, em đã bị thầy Nguyễn cưỡng hiếp một lần. Lần đó, một học sinh của trường là Vi Văn Hai đã nhìn thấy.

Mọi chuyện bị bại lộ khi gần đây gia đình chị Duyên liên tục bị mất tiền. Người thân tra hỏi thì Lê vừa khóc vừa kể, bị kẻ xấu gọi điện đe dọa nếu không nạp tiền điện thoại cho chúng thì sự việc sẽ lan rộng. “Kẻ tống tiền là nam giới đe dọa, cứ ba ngày một lần phải nạp cho họ một thẻ điện thoại 50.000 đồng vào số do chúng chỉ định, nếu không sẽ tiết lộ chuyện bị thầy giáo hãm hiếp cho nhiều người. Cháu sợ nên chỉ biết làm theo hướng dẫn”, Lê kể. Cô bé cho hay, không biết kẻ tống tiền là ai và mỗi lần như vậy chỉ biết ăn cắp tiền của mẹ và dì để mua thẻ điện thoại.

Lãnh đạo trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ cho biết, Lê là người dân tộc thiểu số, bố mất sớm khi em mới 5 tuổi, gia đình chỉ có hai mẹ con và thuộc diện khó khăn ở địa phương. Năm học lớp 8, dì ruột Lê là chị Cầm Thị Đài (cũng là giáo viên và sống luôn trong trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ) sinh con nên nhờ Lê đến ở trông con nhỏ.

Theo chị Duyên, sau khi vụ việc bại lộ, Lê đã phải nghỉ học dài ngày do sốc tâm lý nặng. Hiện em đã trở lại trường nhưng ít tiếp xúc với bạn bè do xấu hổ và học hành sa sút. Đồng thời, người thân ông Nguyễn nhiều lần đến gia đình đề nghị thương lượng, thỏa thuận chuyện đền bù nhưng gia đình không chấp nhận. “Chuyện này ảnh hưởng đến tương lai cả cuộc đời con gái tôi nên chúng tôi mong pháp luật xử lý nghiêm minh”, chị Duyên vừa khóc vừa nói.

Ông Hoàng Trọng Lưu, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Lẹ xác nhận, đã nhận được đơn thư của chị Duyên tố cáo thầy Nguyễn cưỡng hiếp con gái. Chính quyền đang phối hợp với cơ quan công an điều tra vụ việc. “Dư luận địa phương rất phẫn nộ khi biết sự việc. Chính quyền đang tìm cách chấn an dư luận vì nhiều người lo lắng khi con em họ tới trường”, ông Lưu nói.

Nữ sinh Lê, người tố bị thầy giáo hãm hại nhiều lần. Ảnh: Chân Nhân.

Còn ông Phạm Duy Dũng, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Xuân Lẹ cho hay, ngay sau khi nhận được đơn thư tố cáo của chị Duyên, cơ quan điều tra đã về làm việc và yêu cầu nhà trường phối hợp. “Nếu sự thực đúng như những gì Lê tố cáo thì đây là việc nghiêm trọng, ảnh hưởng uy tín, danh dự không chỉ đối với các cá nhân liên quan mà còn cả ngành giáo dục”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, thầy Nguyễn là giáo viên dạy Toán, những năm công tác tại trường, được đánh giá là hoàn tốt nhiệm vụ, nghiêm túc trong quan hệ với đồng nghiệp.

Bà Tống Thị Hoa, Phó phòng Giáo dục huyện Thường Xuân cho biết, công an đã triệu tập ông Nguyễn và các học sinh liên quan để làm việc: “Do vụ việc vượt quá thẩm quyền của ngành nên phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra”. Phòng Giáo dục đã cử cán bộ công đoàn đến trường Xuân Lẹ và gia đình cháu Lê trấn an tinh thần của phụ huynh và học sinh nhằm ổn định công tác dạy học.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dựng hiện trường và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc. Nữ sinh Lê cũng được đưa đi giám định, tìm vết tích. Kết quả kiểm tra y khoa cho thấy em đã bị rách màng trinh.

* Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Chân Nhân