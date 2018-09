Nữ sinh lớp 9 bị hãm hiếp trong đêm khuya

'Yêu râu xanh' khống chế nữ sinh lớp 9 đưa đến cánh đồng vắng người hãm hiếp mặc cho nạn nhân van xin.

Ngày 26/11, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Trần Đình Thi (26 tuổi, quê ở xã An Nông, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 23h ngày 20/11, Vân Anh (14 tuổi) và một bạn gái cùng quê xã Minh Châu đi chơi ở khu vực thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn thì bất ngờ bị tên Thi khống chế ép lên xe máy. Tên này sau đó chở hai thiếu nữ đến cánh đồng vắng ở xóm 7, xã Minh Sơn. Tại đây, “yêu râu xanh” dùng vũ lực ép Vân Anh để hắn thực hiện hành vi giao cấu.

Nạn nhân chống cự quyết liệt nhưng không thoát khỏi kẻ biến thái. Bạn nữ đi cùng chứng kiến vụ việc song không dám kêu la vì sợ cũng bị hãm hại.

Thi bỏ trốn sau khi gây án. Nạn nhân chạy vào làng kêu cứu và trình báo công an. Sàng lọc những thanh niên trong diện nghi vấn, sáng 22/11 nghi phạm bị bắt. “Kẻ gây án ban đầu rất lì lợm, quanh co chối tội song từ dấu vết hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Thi buộc phải cúi đầu nhận tội”, một cán bộ điều tra nói.

Công an huyện Triệu Sơn cho hay, Thi từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản, mới mãn hạn tù tháng 4/2016.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chân Nhân