Nữ sinh lớp 8 bị kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm 'vùng kín'

Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) rạng sáng 9/10 trong tình trạng 'chỗ kín' chảy máu liên tục do bị kẻ lạ dùng vật nhọn đâm.

Các bác sĩ khoa Niệu cho biết, vết thương sắc có thể do vật nhọn đâm, tổn thương kéo dài 15 cm, rộng khoảng 2 cm xuyên từ tầng sinh môn lên âm đạo gây thủng âm đạo, thủng cả bàng quang. Bệnh nhân được cấp cứu cầm máu và khâu lại chỗ rách.

Người nhà bệnh nhân cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 8/10. "Con tôi cùng một bạn học nữ đi học thêm, đang chở nhau bằng xe đạp để về nhà. Xe không có yên nên con tôi đứng phía sau thì có hai thanh niên đi xe máy kè sát rồi dùng vật gì đâm vào phía sau", mẹ bệnh nhân cho các bác sĩ biết.

Lo lắng khi thấy con bị thương ở phần kín, người nhà đưa em vào bệnh viện ở địa phương. Một ngày sau, bệnh nhân được chuyển về TP HCM do vết thương cứ tiếp tục chảy máu. Sức khỏe ổn định nhưng vẫn còn hoảng sợ sau điều trị, nữ sinh cho biết do trời tối và hai thanh niên này bịt mặt kín sau đó vù xe đi mất nên không nhận diện được. Hiện công an ở địa phương đang điều tra vụ việc.

Đây không phải là lần đầu tiên nữ sinh bị kẻ lạ dùng vật nhọn đâm vào vùng kín. Cuối tháng 9, nhiều nữ sinh ở Huế cũng liên tục bị những kẻ lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào đùi và vào vùng kín gây tổn thương.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Tâm thần TP HCM, thủ phạm có thể là những kẻ bị chứng tâm thần tình dục hoặc rối loạn tâm thần. Ngoài ra cũng không loại trừ khả năng những người này trước khi ra tay đã có dùng ma túy đá.

