Nữ sinh lớp 7 mất tích bí ẩn cùng thanh niên có hai đời vợ

Mùng 5 Tết, Minh Anh đi chơi cùng Lâm và nhóm bạn rồi không trở về. Bố mẹ cô bé đi tìm thì chỉ thấy chiếc xe đạp xịt lốp bỏ lại.

Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vẫn đang tìm kiếm một nữ sinh lớp 7, bỏ nhà đi từ mùng 5 Tết đến nay. Cháu bé bỏ đi cùng một thanh niên sống cùng địa phương, mới 25 tuổi nhưng đã qua hai đời vợ.

Ngày 2/3, chị Nguyễn Thị Xuyên (30 tuổi, ngụ ấp Xuân Kiểng, xã Hội Xuân, huyện Cai Lậy) cho biết, con gái chị là Nguyễn Thị Minh Anh, mới 13 tuổi đã bỏ học, đi cùng bạn trai và mất liên lạc từ ngày 23/2 (mùng 5 Tết) đến nay. Cùng thời điểm cháu Minh Anh biến mất, người thanh niên cùng xã tên Lâm (25 tuổi) cũng không có mặt tại địa phương và cắt mọi liên lạc với gia đình.

Minh Anh đi chơi cùng Lâm nhưng không trở về, cô bé để lại chiếc xe đạp xịt lốp.

Chị Xuyên kể: “Nhà tôi và Lâm cùng xã nhưng cách nhau một con sông. Ngày mùng 5 Tết, Lâm đi phà sang nhà tôi chơi khoảng 10 phút, sau đó xin cho cháu Minh Anh qua chơi cùng các bạn trong xóm. Do đường gần nên con tôi tự đi bằng xe đạp. Đến trưa, không thấy cháu về gia đình tôi có sang nhà Lâm để tìm thì không gặp. Chiều hôm đó, tôi lại tìm tiếp thì biết con mình gửi xe đạp ở nhà người quen. Do thấy chiếc xe bị hư, xịt lốp, áo khoác của con để lại bị rách và dính đất nên chúng tôi đến công an trình báo. Tôi rất lo sợ chuyện con mình bị Lâm khống chế rồi làm bậy, ảnh hưởng đến tương lai của cháu”.

Đại tá Trương Văn Sáng, Trưởng Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, công an huyện đang khẩn trương truy tìm Lâm cùng cháu Minh Anh.

Theo tìm hiểu, Minh Anh đang học lớp 7, trường THCS Hội Xuân. Gia đình thuộc hộ nghèo, cô bé không sử dụng điện thoại. Lâm đã có 2 đời vợ và hiện không còn sống chung với 2 người này.

Theo VTC

* Tên các nhân vật đã được thay đổi