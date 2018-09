Nữ sinh lớp 12 treo cổ tự tử sau khi to tiếng với mẹ

Bị mẹ la mắng, nữ sinh lớp 12 ở Thanh Hóa vắt dây lên xà nhà rồi treo cổ tự tử.

Sáng 16/5, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm hiện trường, nhà chức trách bàn giao thi thể nữ sinh Trúc My (18 tuổi, quê ở xã Thành Trực, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cho người thân làm lễ mai táng.

Theo UBND xã Thành Trực, khoảng 23h ngày 15/5, người dân thôn Chính Thành phát hiện Trúc My treo cổ tự tử tại nhà riêng. Khi được đưa xuống đất, thiếu nữ đã tắt thở.



Nhiều hàng xóm cho hay, trước khi xảy ra sự việc có nghe tiếng hai mẹ con nữ sinh lời qua tiến lại liên quan đến việc học tập. Có thể vì lý do này khiến nữ sinh nghĩ quẩn rồi vắt dây lên xà nhà treo cổ.



Nạn nhân hiện là học sinh lớp 12 một trường THPT ở huyện Thạch Thành. Bạn bè cho hay, Trúc My khá ngoan ngoãn, học lực tốt.



Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Chân Nhân