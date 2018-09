Nữ sinh lớp 12 bị hiếp dâm, quay video

Sau khi quay cảnh hiếp dâm, Tuế khống chế và yêu cầu nữ sinh đi theo mình. Gia đình cô gái phát hiện ra và tóm được thủ phạm.

Ngày 19/11, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đang điều tra nghi án hiếp dâm, quay clip tống tình nữ sinh lớp 12.

Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, sáng 17/11, Tuế (24 tuổi ở xã bên cạnh) gọi điện thoại rủ con gái họ đi chơi. Do quen biết từ trước nên nữ sinh đồng ý và bị anh ta ép quan hệ tình dục trong một nhà nghỉ ở TP Thanh Hóa.

Đoạn đường nơi Tuế bị người dân khống chế đưa về nhà văn hóa thôn. Ảnh: Lam Sơn.

Trong lúc giở trò đồi bại, thanh niên này bị tố cáo đã dùng điện thoại chụp ảnh, quay clip nhằm khống chế nạn nhân phải bỏ học đi xa với mình. Theo đơn của nạn nhân Hạnh, anh ta dọa nếu không nghe lời sẽ chích ma túy vào thiếu nữ rồi bán cho một ông già lớn tuổi và tung clip sex lên mạng...

Được "tha" về nhà, chiều cùng ngày, nữ sinh lớp 12 tiếp tục bị anh ta bắt đi cùng. Lần này, người nhà cô gái biết chuyện đã bí mật theo dõi. Thấy anh ta đứng ở đầu xã Vân Sơn, mọi người khống chế đưa về nhà văn hóa thôn.

Kiểm tra chiếc điện thoại văng ra của Tuế, mọi người thấy có "cảnh nóng” với nữ sinh. Ông Lê Kim Sơn, Trưởng Công an xã Vân Sơn cho biết, nhận được tin báo về vụ việc, công an xã đã cử lực lượng tới hiện trường giải quyết vụ việc. Ông xem clip trong điện thoại và nhận thấy có cảnh cô gái bị ép quan hệ. Chiếc điện thoại sau đó đã được Công an huyện Triệu Sơn thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Ông Đào Xuân Chinh, Trưởng Công an huyện, cho hay đã lấy lời khai của Tuế. Hiện anh này do bị dân làng vây đánh phải điều trị vết thương. Các điều tra viên của huyện đang vào cuộc làm rõ nội dung tố cáo.

Nữ sinh lớp 12 cho hay, cô và Tuế mới quan hệ tình cảm. "Anh ấy là người tốt nghiệp đại học mà không ngờ có hành động bỉ ổi như vậy”, cô nói.

Lam Sơn