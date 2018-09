Nữ sinh lớp 11 bị cô gái dùng dao nhọn rạch mặt trong chợ

Trúng nhát dao sắc lẹm, nữ sinh 17 tuổi ở Thanh Hoá rách ngang má, máu chảy lênh láng.

Ngày 8/1, Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố vụ án cố ý gây thương tích khiến nữ sinh lớp 11 Đỗ Thị Phương Linh bị thương tật nặng trên gương mặt.

Máu chảy ướt đẫm mấy lớp áo của nữ sinh Phương Linh.

Theo trung tá Trần Hùng Vương - Trưởng công an huyện Như Thanh, công an đang làm thủ tục giám định thương tích nhằm sớm khởi tố nghi can Trịnh Thị Vân (19 tuổi, ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh). Vân bị tố cáo đã dùng dao nhọn tấn công bất ngờ khiến Phương Linh trọng thương. Nghi can hiện được gia đình bảo lãnh cho tại ngoại.

Anh Đỗ Mạnh Cường (ở thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh) phản ánh gần trưa 19/12/2017, sau khi tan trường, em gái anh là Phương Linh ghé quầy bán quần áo trong chợ Bến Sung phụ mẹ bán hàng.

Tại đây, gia đình Vân (shop quần áo đối diện) tố cáo Phương Linh ăn cắp mẫu quần áo của nhà mình về bán. Linh không thừa nhận nên hai bên cãi vã to tiếng. Ẩu đả sau đó xảy ra, Vân dùng dao bấm đâm trúng mặt Phương Linh.

Vết sẹo dài trên mặt nữ sinh sau nhiều ngày điều trị ở bệnh viện.

Nạn nhân chảy máu lênh láng, được người dân sơ cứu và đưa đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Bác sĩ kết luận vết thương của Phương Linh dài 14cm, sâu 0,5cm, kéo dài toàn bộ phần má trái đến mang tai.

“Từ sau vụ việc, sức khỏe, tâm lý em gái tôi giảm sút nghiêm trọng. Linh thường xuyên khóc lóc đau đớn, có biểu hiện sốc tâm lý, học hành sa sút”, anh Cường nói.