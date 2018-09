Nữ sinh khuyết tật bị ép vào động mại dâm

Lần theo manh mối người thân cung cấp, công an truy tìm và phát hiện nữ sinh lớp 9 đang bị khống chế, ép bán dâm trong 'động quỷ'.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đang phối hợp với Công an Nghệ An làm rõ vụ án một nhóm người dụ dỗ, ép nữ sinh tên Thanh (học sinh lớp 9 bị khuyết tật) bán dâm.

Công an đang lấy lời khai những người liên quan.

Trước đó, vào đầu tháng 5, gia đình bà Bằng (ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hoá) trình báo công an về việc con gái bỏ nhà đi không rõ tung tích, người thân tìm kiếm khắp nơi song không có kết quả.

Lần theo số điện thoại và các mối quan hệ của cô gái, ngày 10/5, cảnh sát phát hiện nữ sinh này đang bị ép chiều khách làng chơi trong một động mại dâm ở xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Công an tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã phối hợp giải cứu nạn nhân thành công. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Chân Nhân