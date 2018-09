Nữ sinh để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử vì học kém

'Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng nhưng con thực sự rất mệt, con buông xuôi tất cả', My viết trước khi tự tử.

Hiện vụ nữ sinh tên My 16 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước (học sinh lớp 11B, Trường THPT Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) tự tử tại đập nước Phước Hòa thuộc xã An Thái, huyện Phú Giáo, Bình Dương vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 27/12, My nhờ bạn chở đến con đập trên hóng mát, nói chuyện. Khi đến đập nước, My bỗng dưng khóc rồi leo lên lan can thành đập nhảy xuống lòng đập.

Kiểm tra trong ba lô My để lại, công an phát hiện 5 lá thư tuyệt mệnh. Trong đó có hai bức thư My gửi cho bố mẹ, còn lại gửi cho chị gái, bạn bè với nội dung thể hiện sự buồn chán, thất vọng vì kết quả học tập không đáp ứng được sự kỳ vọng của bố mẹ và chị.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Trong bức thư nạn nhân gửi bố mẹ có đoạn: “Năm nay con được học sinh trung bình, con phụ lòng bố mẹ rồi, tương lai sau này của con cũng không còn nữa, con xin lỗi, con xin lỗi bố mẹ. Không, không, con không thể chịu nỗi nữa rồi. Con mệt… con nản… Từ trước đến giờ con luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng, bố mẹ tạo áp lực. Con trách con rằng con không lo học hành để rồi bây giờ làm cho bố mẹ buồn như thế. Con trách con rằng, con không nghe lời bố mẹ, để rồi bây giờ cuộc đời tối tăm như thế. Tương lai con mù mịt, suy nghĩ con mù mịt, con đường con đi cũng mù mịt, mọi thứ xung quanh con mù mịt. Hết rồi, tất cả kết thúc rồi”.

Một trong những lá thư nạn nhân để lại.

Trong một bức thư khác có đoạn: “Con luôn suy nghĩ rằng phải đậu trường công an hay y cho bố mẹ vui lòng nhưng con thực sự rất mệt, con mệt lắm, con buông xuôi tất cả. Con không thể hoàn thành nó được…”

My là con út. Hai người chị của em đều không học đến nơi đến chốn nên gia đình cũng kỳ vọng vào My rất nhiều không ngờ lại tạo ra áp lực đến mức con gái phải tự tử.

Khi lực lượng chức năng đang dò kiếm thi thể My, cha cô đã gào thét thảm thiết bên đập: “My ơi! Bố mẹ xin lỗi, bố mẹ biết lỗi rồi, hãy tha lỗi cho bố mẹ!”.

Năm trước My là học sinh tiên tiến. Kết thúc kỳ thi học kỳ 1 vừa rồi, My cho rằng điểm thi không cao nên chỉ xếp loại học sinh trung bình. Đến khoảng 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi