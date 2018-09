Nữ sinh bị mẹ đánh đập vẫn quyết lấy thầy giáo

Sau khi bị bắt quả tang đang 'quan hệ' với thầy giáo thể dục trong nhà mình, Trinh trốn nhà theo người yêu, một mực đòi đăng ký kết hôn.

Đôi tình nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Minh Hải (sinh năm 1972, ngụ phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, TP HCM, giáo viên thể dục trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) và nữ sinh Lưu Minh Trinh (sinh năm 1996).

Anh Hải mới đây đã làm đơn tới công an quận Tân Phú (TP HCM) tố cáo bà Vũ Thị Hằng (sinh năm 1968, ngụ phường Phú Thọ Hòa, mẹ Trinh) ngăn cản không cho con đăng ký kết hôn với mình. Đơn cũng tố cáo việc bà Hằng nhiều lần đánh đập gây thương tích cho con.

Bà Hằng cho hay: “Thầy Hải dạy thể dục cho con tôi suốt 3 năm cấp 3, nhưng tôi không biết họ yêu nhau lúc nào. Đến một ngày tôi và chồng đi vắng thì thầy Hải tới nhà. Chính con trai tôi bắt quả tang thầy và con gái tôi đang quan hệ tình dục trong nhà. Chúng tôi còn giữ lại chứng minh nhân dân và thẻ ATM của Hải”.

Khi mẹ tra hỏi, cô gái cho biết cả hai đã yêu nhau rất lâu. Bà kiên quyết phản đối chuyện tình này. Đến lúc con đỗ đại học, bà không muốn con mình dính vào Hải nên đưa đón con mỗi ngày. Vậy mà mỗi khi kiểm tra điện thoại, bà đều thấy nhiều tin nhắn của Hải gửi cho con gái với lời lẽ ngọt ngào và dâm ô. “Trong đó còn có những tin nhắn thúc giục con gái tôi bỏ nhà theo trai, chống lại gia đình. Nếu là tình yêu, tại sao lại không nói cho gia đình chúng tôi biết”, bà mẹ nói.

Dấu vết trên người Trinh bị mẹ đánh, được anh Hải chụp lại nộp cho công an.

Ngày 26/10, Trinh trốn ra ngoài cùng người yêu đến phường 12 (quận Tân Bình) để đăng ký kết hôn. Nhưng do không có hộ khẩu tại phường này, cặp đôi không thể đăng ký được. Đăng ký kết hôn không thành, Trinh biết về nhà sẽ bị đánh đập nên đã bỏ trốn cùng người tình.

Đến chiều ngày 30/10, phát hiện Trinh và người tình đang ngồi trong một quán cà phê, người mẹ xông đến túm tóc, đánh con gái ngay tại trận, cùng chồng trói gô con lại đưa lên xe taxi về nhà. Hải gọi công an can thiệp. Tại cơ quan công an, Trinh cho biết không muốn về nhà vì sợ bị đánh. Gia đình vẫn quyết đưa Trinh về. Hôm sau, vì sợ người yêu bị đánh, Hải đến công an phường Phú Thọ Hòa nhờ can thiệp, rồi viết đơn gửi công an quận Tân Phú.

Theo mẹ nữ sinh, Hải từng có vợ và đứa con 12 tuổi, cách đây 2 năm vợ anh ta qua đời. Bà Hằng khẳng định: “Hải dụ dỗ con tôi lâu lắm rồi. Anh ta muốn nó thế thân cho vợ thầy nhằm thỏa mãn nhục dục. Con tôi mới 18 tuổi, nên mới bị người 42 tuổi có kinh nghiệm tình trường dụ dỗ”.

Suốt mấy tháng liền, bà Hằng cũng mang đơn kêu cứu khắp nơi nhưng cô gái đã 18 tuổi, cơ quan chức năng khó can thiệp. Cha cô gái đau đầu vì con mà đổ bệnh tâm thần, bà Hằng phải nhốt riêng ông ra để chăm sóc, lúc nào tỉnh thì vợ chồng ngồi bàn tính chuyện làm sao để con trở về. Suốt nhiều tháng, gia đình bỏ bê làm ăn. Nhưng càng can ngăn Trinh lại càng kháng cự và quyết yêu tới cùng.

Anh Hải cho biết: “Tôi và Trinh yêu nhau thật lòng. Chúng tôi muốn tiến đến hôn nhân nhưng cha mẹ Trinh không đồng ý, tìm cách ngăn cản chúng tôi. Trinh đủ 18 tuổi, cô ấy có quyền quyết định tương lai của mình. Trinh về làm vợ, tôi vẫn sẽ lo cho Trinh đi học đại học chứ không phải ở nhà làm việc nhà. Tôi có đủ kinh tế để lo cho Trinh hạnh phúc. Nhưng tại sao nhiều lần tôi đưa đơn tố cáo sự ngược đãi và vi phạm luật hôn nhân gia đình mà công an lại không xử lý bà Hằng, để rồi hằng ngày, Trinh bị đánh, bị nhốt như thế?”.

Bình luận về sự việc, luật sư Hồ Tố Trinh, Văn phòng luật sư Người nghèo (TP HCM) nói: “Việc thầy trò yêu nhau, theo quan niệm xưa, thì quả là không hợp đạo lý. Nhưng theo luật, Trinh đủ 18 tuổi, cô ấy có quyền tự quyết chuyện hôn nhân của mình mà không bị bất cứ ai ngăn cấm. Hành vi đánh đập, ngăn cản của người mẹ là phạm luật. Địa phương cần có can thiệp kịp thời, sợ nếu để kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường”.

Người mẹ phản pháo: “Con tôi còn quá nhỏ để hiểu hết được hậu quả sự việc. Tình yêu và hôn nhân cần có sự suy nghĩ chín chắn. Con tôi như bị bỏ bùa trước kinh nghiệm chinh phục tình cảm phụ nữ của Hải. Tôi chỉ có yêu cầu Hải hãy tha cho con tôi, để nó yên tâm học hành và có một tương lai tốt đẹp hơn”.

Trong khi đó, giáo viên trường Nguyễn Thượng Hiền, nơi anh Hải công tác cho biết, thầy Hải đã làm đơn xin tạm nghỉ dạy một năm để chữa bệnh lao.

