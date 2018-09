Nữ sinh bị giết vì trêu đùa bạn trong buổi họp lớp

Trong buổi họp lớp, Thúy nói đùa khiến Tùng nghĩ rằng mình bị xúc phạm nặng nề nên hắn nảy sinh ý định giết cô bạn cùng lớp cấp 3.

Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Định cho biết, Đào Duy Tùng (sinh năm 1996, ở thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được di lý từ TP HCM về Bình Định để phục vụ công tác điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là cô bạn học thời phổ thông Phan Thị Thúy (sinh năm 1996, ngụ ở thôn Tân Lập, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Giao thông vận tải TP HCM.

Trước đó, vào cuối giờ chiều ngày 2/3, lực lượng Công an tỉnh này đã bắt được Đào Duy Tùng tại một quán nước mía ở phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người dã man. Nguyên nhân chỉ xuất phát từ một câu nói bông đùa của nạn nhân khiến hắn cảm thấy bị lăng mạ, mất mặt trước bạn bè.

Nghi can Tùng đã bị bắt và di lý về Bình Định để điều tra.

Theo đó, chiều ngày 25/2 (tức Mùng 7 Tết), vì là bạn bè học chung với nhau từ nhiều năm nên Tùng đã gọi điện rủ Thúy đi họp lớp. Trong buổi gặp mặt đầu năm có rất đông bạn bè thời học cấp ba, Thúy có nói vài câu bông đùa ám chỉ Tùng học thấp mà tình cảm lăng nhăng.

Bực tức vì nghĩ rằng bạn dám xúc phạm, lăng mạ mình, Tùng nảy sinh ý định trả thù Thúy. Để thực hiện ý đồ của mình, Tùng lấy con dao gọt trái cây thủ sẵn trong người rồi rủ Thúy đi chơi tiếp.

Tùng chở nạn nhân vào rẫy bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định. Trong lúc ngồi nói chuyện, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã nhau. Khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, Tùng dùng dao đâm nhiều nhát vào người Thúy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tổng cộng hắn đã đâm nạn nhân 13 nhát, trong đó có 12 nhát trước ngực và một nhát sau lưng.

Sau khi thấy bạn tắt thở, Tùng lấy điện thoại và 130.000 đồng của nạn nhân rồi bỏ về nhà. Đến sáng 28/2, Tùng nhắn tin cho một người bạn của Thúy, nhờ nhắn cho người nhà nơi thi thể nạn nhân đang nằm. Khi biết gia đình nạn nhân đã tìm thấy xác, ngay trong đêm 28/2, Tùng tắt điện thoại di động, rồi lái xe máy của mình vào thẳng TP HCM để lẩn trốn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường Kiều nằm úp mặt giữa rừng tràm.

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Công an thị xã An Nhơn phối hợp với các đơn vị chức năng công an tỉnh để điều tra, lần theo các dấu vết để lại hiện trường, các mối quan hệ và đặt biệt là manh mối từ buổi họp lớp của nạn nhân.

Một số bạn bè của nạn nhân cho biết, sau khi họp lớp, Thúy được Tùng chở đi. Tại hiện trường vụ án, có một chiếc áo khoác nam, được xác minh là áo khoác của Tùng. Hơn nữa, vào thời điểm này, Tùng đã rời khỏi địa phương và tắt điện thoại di động. Do đó, tên này được xác định là nghi can số một của vụ án.

Tổ công tác công an tỉnh Bình Định đã vào TP HCM ngay trong đêm 1/3. Trắng đêm truy lùng tội phạm, công an xác định Tùng đang ở quận Gò Vấp, TP HCM nhưng chưa xác định được nơi ở cụ thể.

Sau ba ngày lẩn trốn, đến khoảng 17h ngày 2/3, Đào Duy Tùng đã bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Bình Định tóm gọn khi hắn đang lẩn trốn tại một quán cà phê thuộc phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo Đời Sống Pháp Luật

* Tên nạn nhân đã được thay đổi