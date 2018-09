Nữ sinh béo phì giảm 45 kg chỉ trong 3 năm

Ít ai ngờ, Xia Yan, nữ sinh năm thứ tư có thân hình chuẩn như người mẫu với chiều cao 1,7 m và cân nặng 50 kg, từng nặng tới 95 kg.

Xia Yan làm huấn luyện viên thể dục ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: Mop

Xia Ya, 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối Học viện Mỹ thuật và Thiết kế ở thành phố Anh Khánh, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cô cho biết trước đây do thân hình quá khổ không vừa các đồ bán sẵn ở những cửa hàng thời trang, Xia phải đặt may hoặc mua quần áo đàn ông để mặc.

Tuy nhiên từ khi đỗ đại học, Xia Yan đặt ra mục tiêu giảm cân và kiên trì với lịch tập thể dục điều độ cùng chế độ ăn hợp lý.

"Ít nhất là trong 3 năm qua, tôi không uống một loại đồ uống có ga nào mà chỉ dùng nước lọc hoặc ít sữa chua mà thôi", Xia nói. "Đôi khi nhìn lại những tấm ảnh cũ, tôi thấy người con gái trong đó có phần xa lạ".

Xia Yan béo phì trước khi giảm cân. Ảnh: Mop

Không chỉ Xia, bạn bè lớp đại học cũng không nhận ra cô gái mà họ thường gọi đùa là "Xia to béo" ngày nào lúc nhìn thấy thân hình thon gọn của cô. Chỉ sau khi nghe Xia kể lại một vài câu chuyện về những nickname mà bạn bè đặt cho cô ở lớp, họ mới tin là thật.

Xia Yan gặp bạn trai đầu tiên ở trường đại học khi cô nặng khoảng 70 kg. "Trước đó, vì tôi béo quá nên chẳng có chàng trai nào chú ý đến", Xia cười nói. "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lại còn là một người rất chu đáo và có trách nhiêm nữa".

Hiện tại, Xia Yan là huấn luyện viên thể dục. Cô thường xuyên đến lớp học nhảy và đang quản lý một cửa hàng bán hoa. Xia cũng dạy các em nhỏ vẽ tranh vào dịp cuối tuần.

Xia Yan trở thành động lực cho nhiều người giảm cân. Ảnh: Mop

Sau khi câu chuyện giảm cân của Xia được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều thành viên cho rằng mỗi cô gái béo phì đều có thể trở nên xinh đẹp, quyến rũ nếu họ quyết tâm.

"Dù là một người đàn ông trung tuổi, tôi cũng thấy mình có động lực hơn sau khi đọc về quá trình giảm cân của cô ấy", một thành viên bình luận.

Hướng Dương