Nữ sinh 16 tuổi ở Vĩnh Long tố cáo Phó công an xã sàm sỡ

Phó công an xã Thạnh Quới thừa nhận đã xin lỗi nữ sinh lớp 9, sau khi ôm và sờ mó nhiều nơi nhạy cảm trên cơ thể cô bé.

Nữ sinh lớp 9 nói bị phó công an xã sàm sỡ khi đang nằm võng. Ảnh: Vĩnh Nam.

Chiều 24/5, lãnh đạo Công an huyện Long Hồ cùng cán bộ chuyên môn đến xã Thạnh Quới xác minh, làm rõ thông tin phó công an xã này bị nữ sinh lớp 9 (16 tuổi) tố cáo có hành vi dâm ô.

Theo tường trình của nữ sinh, trưa 10/5 nhà hàng xóm có đám cưới, mở nhạc rất to. Cha em dự đám cưới này xong về nhà chuẩn bị ngủ thì phó công an xã (44 tuổi) sang rủ qua nhậu tiếp. Thời điểm đó, mẹ em làm việc tại khu công nghiệp.

"Vài phút sau, chú ấy trở lại nhà xin số điện thoại. Con nói không có thì chú bảo lấy số chú đi có gì rủ đi nhà trọ", thiếu nữ nói.

Cho rằng người đàn ông lớn tuổi thiếu đứng đắn, nữ sinh không nói chuyện nữa và nằm võng xem tivi. 10 phút sau khi bỏ đi, phó công an xã tiếp tục quay lại nhào tới ôm và sờ mó nhiều nơi nhạy cảm trên cơ thể em.

"Con hoảng sợ, nhưng lấy hết sức đạp chú ấy văng ra rồi bỏ chạy, la lớn nhưng do nhạc lớn quá nên không có ai nghe", nữ sinh nói và cho biết sau đó vừa đi vừa khóc, đến nhà bạn học kể lại sự việc.

Chiều hôm đó, người mẹ đi làm về và được con gái kể lại câu chuyện.

"Hôm sau, phó công an xã đi cùng hàng xóm sang nhà xin lỗi và nói do say rượu nên không nhớ gì cả", mẹ nạn nhân kể.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, khiến dư luận địa phương xôn xao. Chiều 22/5, Công an xã Thạnh Quới mời hai cha con nữ sinh đến viết tường trình, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.

Nữ sinh lớp 9 kể lại câu chuyện. Ảnh: Vĩnh Nam.

Trao đổi với báo chí, phó công an xã Thạnh Quới nói hôm đó đã nhậu ở đám cưới và say quá nên "không nhớ, không biết gì luôn". Ông cũng thừa nhận đã cùng hàng xóm sang nhà nữ sinh xin lỗi do đó là "chuyện xui rủi".

Đại tá Trần Thắng - Trưởng công an huyện Long Hồ - cho biết phó công an xã là cán bộ bán chuyên trách, là đảng viên thuộc Đảng ủy xã quản lý và nơi đây đang kiểm tra.

"Công an huyện sẽ xác minh, nếu có sai phạm phải kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, cũng như làm trong sạch nội bộ ngành", đại tá Thắng khẳng định.

Cửu Long