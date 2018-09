Nữ quái 'hiến thân' để chiếm đoạt tài sản

Ăn nói ngọt ngào cộng với sự từng trải, các 'nữ quái' nhanh chóng giăng lưới những 'con mồi' rồi chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh thuốc mê.

Khi những vụ án liên quan đến những cuộc tình “cho không, biếu không” khép lại, mặc dù cố chống chế, lấp liếm, song các bị hại không thể phủ nhận nguyên nhân là do bản thân họ đã háo sắc, hám của lạ và tự đẩy mình vào bẫy tình của tội phạm.

Trần Thị Thắng (sinh năm 1989, ở xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là một trong những nữ quái lợi dụng vẻ ngoài ưa nhìn của mình để chiếm đoạt tài sản của những nam thanh niên trẻ.

Đầu tháng 1, thông qua mạng xã hội, Thắng đã làm quen với anh Vinh (quê ở Tuyên Quang). Với tên giả là Linh, Thắng tự giới thiệu đang làm nghề giúp việc tại Hà Nội, nhưng thực tế Thắng vừa thi hành xong bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang tìm kiếm “con mồi”. Sau vài lần nói chuyện, đầu tháng 2, anh Vinh hẹn gặp Thắng tại tỉnh Tuyên Quang và hai người thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Ngày 19/2, lấy lý do là dịp cuối tuần, Thắng tìm đến tận nơi anh Vinh làm việc ở huyện Nam Sách, Hải Dương để hẹn hò “vui vẻ”. Hôm sau, Thắng rủ anh Vinh về Hà Nội chơi.

Tỏ ra quan tâm đến anh Vinh bị đau do tai nạn gãy xương quai xanh, khi đến cổng Bệnh viện Quân y 103, Thắng bảo bạn tình dừng xe để mua thuốc giảm đau, nhưng thực chất là thuốc an thần. Sau đó, Thắng đưa anh Vinh vào nhà nghỉ rồi chuốc thuốc mê để anh Vinh ngủ say và chiếm đoạt tài sản.

Nữ quái Trần Thị Thắng tại cơ quan công an.

Các lái xe ôm mắc bẫy

Ngày 20/8/2015, anh Trần Đức Sinh (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) đến công an quận Nam Từ Liêm trình báo, bố anh là Trần Đức Đang làm nghề “xe ôm” tại Bến xe Mỹ Đình bỗng nhiên 2 ngày nay mất liên lạc. Khi đi ông Đang mang theo 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay và toàn bộ giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Nam Từ Liêm đã tìm ra nơi cuối cùng ông Đang xuất hiện là địa bàn quận Cầu Giấy. Sau một ngày rà soát, lực lượng công an phát hiện ông Đang đang được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn dưới một cái tên khác là Hùng. Các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, bệnh nhân này được chuyển tới từ Bệnh viện Quân y 354 trong tình trạng hôn mê, không có người thân và trong người cũng không có bất kỳ tài sản, giấy tờ gì nên bệnh viện hoàn toàn không có thông tin.

Được các bác sĩ cố gắng cứu chữa, nhưng đến ngày 24/8, ông Đang tử vong mà không kịp nói lời cuối cùng về lý do tại sao ông gặp nạn. Cái chết của ông Đang là một dấu hỏi lớn và các điều tra viên quyết tâm tìm ra sự thật. Hai ngày sau, vụ án bí ẩn này đã được làm rõ.

Chạy xe ôm tại khu vực Bến xe Mỹ Đình, vô tình ông Đang quen biết với Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1971, ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Với vẻ ngoài yếu đuối, không ai nghĩ rằng Lan đã từng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và mới ra tù tháng 5/2014.

Ngày 19/8, khi nhận được điện thoại của ông Đang rủ đi nhà nghỉ, Lan đã mang theo một lon nước ngọt có chứa thuốc mê đi gặp người lái xe ôm này. Để tránh sự nghi ngờ, trên đường đi Lan bảo ông Đang dừng xe mua nước và đã chọn đúng loại như lon nước chứa thuốc mê đối tượng đã chuẩn bị sẵn.

Đến nhà nghỉ, lợi dụng lúc ông Đang đi tắm, Lan đã tráo đổi 2 lon nước ngọt. Khi uống xong lon nước bị đánh tráo, ông Đang lên cơn đau đầu, buồn nôn. Sợ chuyện xấu xảy ra, Lan nhờ nhân viên lễ tân gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 354. Tại đây, lợi dụng lúc bác sỹ không để ý, Lan đã tháo đồng hồ, lấy ví tiền và điện thoại di động của nạn nhân rồi quay về khách sạn trả tiền phòng, lấy xe máy mang về huyện Thường Tín nhờ người quen bán hộ lấy tiền tiêu xài.

Hồ sơ của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên cũng lưu giữ một số vụ án tương tự như trên. Hàng chục lái xe ôm khác cũng bị một người đàn bà lừa vào nhà nghỉ và khi chưa kịp “vui vẻ” thì “người đẹp” đã biến mất cùng toàn bộ tài sản. Tác giả của những màn kịch đó là Đỗ Thị Hường (sinh năm 1976, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), từng có 2 tiền án về các tội lạm dụng tín nhiệm và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với tên giả là Loan, Hường đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn rủ những người lái xe ôm vào nhà nghỉ rồi chiếm đoạt tài sản trong lúc bị hại mải đi tắm. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, tổng cộng Hường đã gây ra 24 vụ lừa, trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận, huyện như: Long Biên, Tây Hồ, Đống Đa, Thạch Thất, Đông Anh với cùng một thủ đoạn.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi