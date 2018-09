Nữ giáo viên quỳ trước mặt cán bộ bị nghi là dàn dựng

Chính quyền cho rằng việc hơn chục giáo viên quỳ trước mặt chủ tịch thị trấn là có sự sắp đặt nhằm gây sức ép, nhưng các giáo viên và doanh nghiệp phản bác.

Ngày 14/6, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Minh Sang, chủ nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ ở thị trấn huyện Thanh Chương (Nghệ An) vẫn mở cửa đón hơn 200 trẻ tới học. Mặc cho bản tin ở sân trường dán thông báo của UBND thị trấn Thanh Chương với nội dung "tạm dừng tuyển sinh, chăm sóc, giáo dục trẻ. Lý do tạm dừng là do phía công ty chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý".

Các trẻ vẫn tới nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ ngày hôm nay. Ảnh: Anh Thư.

Ông Võ Văn Tùng có con đang theo học tại nhóm trẻ cho biết, cơ sở vật chất và chất lượng dạy học nơi đây tốt hơn so với trường công lập trên địa bàn vì vậy họ cảm thấy yên tâm. "Mùa hè nhưng vì không có thời gian trông nên chúng tôi muốn trường mở cửa để các cháu có chỗ học. Chúng tôi có nghe thông báo việc chủ nhóm chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý nhưng mong muốn cơ quan chức năng linh hoạt tạo điều kiện. Nếu cơ sở phải đóng cửa thật thì không biết đưa con đi đâu", hội trưởng phụ huynh của lớp nói và cho biết đây cũng là tâm tư của nhiều người khác.

Ông Đặng Minh Chưởng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Giáo dục Minh Sang, thừa nhận việc đơn vị chưa hoàn thành thủ tục pháp lý và đã nhận được quyết định tạm dừng tuyển sinh. Tuy nhiên vì nhu cầu phụ huynh quá lớn và việc làm của 30 giáo viên nơi đây nên vẫn "mở cửa đón trẻ, dù biết là sai": "Phụ huynh nói trường không mở cửa thì họ không biết bồng con đi đâu để gửi, các giáo viên thì khóc, hàng ngày gọi điện hỏi thăm và động viên tôi cố gắng để sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý", ông Chưởng nói.

Ông Đặng Minh Chưởng. Ảnh: Anh Thư.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch UBND thị trấn huyện Thanh Chương cho hay, một ngày trước chính quyền thị trấn đã ra quyết định xử phạt hành chính với nhóm trẻ về lỗi tổ chức hoạt động giảng dạy trái phép. Trong thời gian tới thị trấn sẽ tham mưu cho UBND huyện ra quyết định "cưỡng chế đóng cửa cơ sở".

Chính quyền cho rằng doanh nghiệp dàn dựng để gây sức ép

Theo Chủ tịch thị trấn Thanh Chương Nguyễn Văn Vinh, ông là người chứng kiến hơn chục nữ giáo viên cùng nam bảo vệ quỳ trước mặt, kiến nghị xem xét không đóng cửa cơ sở giảng dạy. Ông Vinh cho rằng hành động này được phía doanh nghiệp "dàn dựng nhằm gây áp lực với chính quyền". Bởi tại cuộc làm việc trước đó, hầu hết nữ giáo viên nhận thấy chính quyền làm đúng.

"Lúc tôi ra tới cổng vừa bước lên xe ôtô thì ngoảnh lại thấy nhiều người cùng quỳ, chắp tay lạy khiến bản thân rất bất ngờ. Tôi vội vàng nói với ông Đặng Minh Chưởng bảo các cô đừng làm như thế. Khoảng một phút thì tất cả đứng dậy", ông Vinh nói. Ông cho rằng vấn đề này không nghiêm trọng nên không yêu cầu công an điều tra động cơ.

Doanh nghiệp

Giáo viên Trần Thị Thùy Dung kể lại diễn biến quỳ trước mặt Chủ tịch thị trấn.

Video: Anh Thư.

Phản bác lại việc bị cho là có người ép phải quỳ, giáo viên Trần Thị Thùy Dung (35 tuổi) cho rằng đây là cảm xúc bộc phát, lúc đó muốn gửi một lời cầu xin cuối cùng tới Chủ tịch thị trấn. Nếu trường bị đóng cửa thật thì cá nhân chị và các đồng nghiệp sẽ thất nghiệp, gặp khó khăn trong cuộc sống.

"Tiếng khóc và nước mắt thì làm sao bọn em có thể dàn dựng được. Khi mình có một ước mơ mà ước mơ đó bị người khác lấy đi thì làm sao mình không khóc được", chị Dung nói. Nhiều nữ giáo viên khác cùng nam bảo vệ đã quỳ hôm đó phủ nhận bản thân bị người khác tác động. Bản thân ông Đặng Minh Chưởng cũng nói rằng không có căn cứ để nói rằng các cô quỳ là dàn dựng vì bản thân cũng bị bất ngờ. "Nếu tôi mà biết các cô có ý định quỳ thì tôi đã ngăn cản. Sau đó tôi có mắng các cô là tại sao lại phải quỳ như vậy!", ông Chưởng kể.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, khẳng định hành động của các nữ giáo viên đã quỳ trước mặt Chủ tịch thị trấn Thanh Chương là phản cảm, đánh mất đi hình ảnh đẹp, tính cách của nhà giáo Việt Nam nói chung và của ngành giáo dục Nghệ An nói riêng dù vì lý do gì. "Giả thiết phía doanh nghiệp sai mà chính các cô lại có hành động phản cảm như vậy chính là đồng lõa với cái sai", ông Hoàn nói.

Sở Giáo dục Nghệ An cho biết sẽ yêu cầu Phòng giáo dục huyện Thanh Chương báo cáo vụ việc để Sở xem xét và báo cáo lên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh khuôn viên nhóm trẻ mầm non tư thục Tuổi Thơ. Ảnh: Anh Thư.

Theo hồ sơ, cuối 2016 công ty cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang khao sát lô đất hơn 11.000 m2 thị trấn Thanh Chương để xây dựng trường mầm non Tuổi Thơ. Đầu năm 2017, công ty xây dựng công trình với quy mô hai dãy nhà cấp bốn với 7 phòng học. Trong thời gian xây dựng, chính quyền có văn bản yêu cầu công ty này trong 15 ngày phải hoàn tất thủ pháp lý như cấp phép xây dựng. Hết thời hạn, phía công ty này không hoàn thành được thủ tục pháp lý nên UBND huyện đã xử phạt hành chính 40 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công, song phía nhà đầu tư vẫn xây dựng.

Giữa năm 2017, UBND thị trấn Thanh Chương có hai quyết định cho phép thành lập 2 nhóm trẻ tư thục tại công trình không phép này. Doanh nghiệp đã tuyển sinh hơn 200 trẻ với 30 giáo viên đứng lớp. Tháng 11/2017 UBND tỉnh Nghệ An có quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư của cổ phần đầu tư xây dựng và giáo dục Minh Sang về dự án xây dựng này.

Đầu tháng 6/2018, UBND huyện Thanh Chương có quyết định hủy bỏ quyết định thành lập nhóm trẻ tư thục, yêu cầu chủ nhóm trẻ phải đóng cửa với lý do chưa hoàn thành thủ tục pháp lý.

Lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Chương thừa nhận thời điểm ký quyết định lập nhóm trẻ tư thục có biết doanh nghiệp chưa hoàn thành thủ tục pháp lý. Chính quyền thị trấn nhận trách nhiệm trước UBND huyện về công tác quản lý nhà nước trong thực hiện dự án trường mầm non Tuổi Thơ.

