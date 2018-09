Nữ giám đốc một năm đi tìm 26 tỷ đồng 'biến mất' ở ngân hàng

Khi mở tài khoản, bà Xuân có đăng ký mobile banking nhưng bà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào về các giao dịch trên.

Bà Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Quang Huân cho biết, công ty bà có trụ sở ở Củ Chi, TP HCM chuyên mua bán nông sản. Từ cuối tháng 3/2015, công ty có mở tài khoản tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Trong mùa mua bán nông sản, khách hàng thanh toán tiền vào tài khoản này ước tính khoảng 26 tỷ đồng.

Cuối tháng 7/2015, bà Xuân đến rút tiền thì nhận thấy 26 tỷ đồng trong tài khoản nêu trên đã biến mất, chỉ còn lại vài trăm nghìn đồng. Khi yêu cầu kiểm tra tài khoản thì bà được nhân viên ngân hàng yêu cầu làm thủ tục đổi chữ ký, vì cho biết chữ ký của bà không giống với các giao dịch trước đây.

Xem sao kê tài khoản sau đó, bà thấy xuất hiện các giao dịch "rút, chuyển" liên tục từ số tiền khách thanh toán chuyển vào. Việc ký séc, chi séc cũng diễn ra liên tiếp trong khi bà chưa hề mua séc lần nào. Sau khi kiểm tra lại thì thấy trong bản sao kê ghi rõ người mua séc của công ty bà là một nhân viên VPBank Đoàn Thị Thúy Hằng và người rút séc là chồng bà Hằng (Nguyễn Huy Nhựt) cùng 2 người khác là Đỗ Đình Bảo, Phạm Văn Trinh. Trong đó, Phạm Văn Trinh chính là Kế toán trưởng Công ty Quang Huân.

Giấy đề nghị nhượng séc ghi rõ người mua séc của công ty bà Xuân là nhân viên VPBank - Đoàn Thị Thúy Hằng. (Séc là một tờ lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định bằng tiền mặt hay chuyển khoản).

Điều mà bà Xuân thắc mắc là khi mở tài khoản, bà có đăng ký thông báo giao dịch mobile banking vào số điện thoại cá nhân. Trong sao kê tài khoản cũng thể hiện ngân hàng thu phí mobile banking đầy đủ, nhưng bà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào về các giao dịch trên.

Bà Xuân phản ánh đã yêu cầu ngân hàng làm rõ việc nhân viên nhà băng Đoàn Thị Thúy Hằng đứng tên mua séc của công ty bà và tiếp tay cho các giao dịch nêu trên nhưng không được hợp tác với lý do nhân viên đã nghỉ việc. Do đó, vị giám đốc này đã gửi đơn tố giác đến Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP HCM từ tháng 9/2015 nhờ can thiệp, tuy nhiên đến nay vụ việc vẫn chưa có kết quả.

Ngoài ra, bà Xuân cho biết phía ngân hàng đã cung cấp bộ hồ sơ đăng ký mở tài khoản (bản photo) có chữ ký ghi tên Trần Thị Thanh Xuân - Giám đốc Công ty Quang Huân nhưng chữ ký lại là của Phạm Văn Trinh. Trong hồ sơ, tất cả chữ viết đều không phải của bà Xuân, nên theo bà khả năng đó là hồ sơ giả do nhân viên ngân hàng tên Hằng cùng chồng và Phạm Văn Trinh câu kết tạo ra. Bà Xuân cũng cung cấp các chữ ký và chữ viết trước đây của Phạm Văn Trinh tại các phòng công chứng, cơ quan thuế để đối chiếu thì đúng đó là chữ ký và chữ viết của Trinh nhưng lại ghi tên giám đốc Trần Thị Thanh Xuân.

Trao đổi với báo chí về vụ việc, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank xác nhận đã mở tài khoản thanh toán nêu trên cho Công ty Quang Huân ngày 28/3/2015. Việc này dựa trên cơ sở đơn mở tài khoản, mẫu dấu, chữ ký của chủ tài khoản và các hồ sơ, tài liệu kèm theo của Công ty Quang Huân gửi tới ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi mở tài khoản, công ty này đã sử dụng để thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền cho đối tác.

Đến ngày 19/10/2015, nhà băng đã nhận được đơn tố cáo của cá nhân bà Trần Thị Thanh Xuân với nội dung cho rằng ông Phạm Văn Trinh và một số cán bộ, nhân viên của VPBank câu kết, thông đồng làm thiệt hại của công ty số tiền 11,3 tỷ đồng, tức là khác với con số khoảng 26 tỷ mà bà Xuân phản ánh gần đây.

Chữ ký và chữ viết của Phạm Văn Trinh tại phòng công chứng trùng với chữ ký mang tên Giám đốc Trần Thị Thanh Xuân trong tờ séc.

VPBank cho biết đã lập tức kiểm tra hồ sơ mở tài khoản, làm việc với các cá nhân có liên quan, ông Phạm Văn Trinh (và luật sư đại diện của ông Trinh), cũng như trao đổi, làm việc trực tiếp với bà Xuân vào ngày 30/10/2015. Các cá nhân này đều phủ nhận nội dung tố cáo của bà Xuân và yêu cầu đối chất với bà để làm rõ. Ngân hàng sau đó mời bà Xuân làm việc nhằm tạo cơ hội đối chất nhưng bà Xuân không phối hợp và trả lời đã gửi đơn cho các cơ quan công an điều tra.

Ngân hàng khẳng định sau đó cũng đã hướng dẫn bà Xuân nhân danh Công ty Quang Huân thực hiện khiếu nại theo đúng quy định, làm cơ sở cho ngân hàng thực hiện giải quyết khiếu nại. "Những nội dung này đều được thể hiện tại thông báo phúc đáp đơn thư tố cáo của bà Xuân cũng như trong báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước vào ngày 23/11/2015. Ngoài ra, ngân hàng đang tiến hành phối hợp cung cấp hồ sơ theo các văn bản của PC46 gửi ngày 25/7/2016 và ngày 1/8/2016", VPBank cho biết.

Nhà băng này cho rằng qua kiểm tra, các chứng từ giao dịch tài khoản của Công ty Quang Huân như chuyển khoản, rút tiền, mua séc… đều được thực hiện ký, đóng dấu bởi đại diện theo pháp luật của Công ty Quang Huân với chữ ký, con dấu khớp đúng với chữ ký, con dấu được đăng ký mẫu với VPBank tại đơn đăng ký mở tài khoản của công ty.

Liên quan đến tin nhắn thông báo giao dịch, VPBank khẳng định, các giao dịch, biến động số dư đều được ngân hàng gửi tin nhắn SMS đầy đủ đến số điện thoại Công ty Quang Huân đã đăng ký (số điện thoại này đã được VPBank xác minh chính là số điện thoại bà Trần Thị Thanh Xuân - chủ tài khoản và người đại diện pháp luật Công ty Quang Huân đang sử dụng).

Ngoài ra, VPBank cho rằng đây là vụ việc có dấu hiệu hình sự và cần cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, làm rõ. Hiện PC46 - Công an TP HCM đang trực tiếp điều tra, xác minh vụ việc. "Chúng tôi cũng mong cơ quan điều tra nhanh chóng đưa ra kết luận rõ ràng về vụ việc, khi đó ngân hàng sẽ thông tin đầy đủ và luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng quy định pháp luật", ngân hàng này nhấn mạnh.

Theo VnExpress