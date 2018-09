Nữ du khách phải cởi đồ để chứng minh danh tính do giảm hơn 80 kg

Cô gái 28 tuổi bị buộc cởi đồ, cho nhân viên an ninh thấy các vết sẹo trên cơ thể do phẫu thuật, cắt mỡ thừa.

Fionna Murray, 28 tuổi, đến từ Deptford, Anh, gặp rắc rối tại sân bay Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, do giảm cân quá nhiều, theo The Sun.

Trong 4 năm, Fionna Murray đã trải qua 7 ca phẫu thuật, giảm hơn 80 kg. Ảnh: Newsgroup.

Do sự thay đổi giữa gương mặt hiện tại và ảnh chụp hộ chiếu nên nhân viên hải quan đã từ chối cho Fionna lên máy bay. Tuy cô đã giải thích rằng trong suốt 4 năm qua mình phải trải qua 7 ca phẫu thuật để cắt giảm mỡ thừa từ 165 kg xuống 82,5 kg nhưng Fionna vẫn bị đưa vào một căn phòng kín của sân bay. Tại đây cô phải cởi đồ, cho nhân viên an ninh thấy các vết sẹo trên cơ thể do phẫu thuật thẩm mỹ để lại.

"Tôi cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương. Họ nghĩ tôi dùng hộ chiếu giả, thật tồi tệ, tôi cảm giác như họ đang chế giễu mình vậy. Tôi không biết họ là ai, tôi chỉ muốn về nhà", Fionna cho biết.

Fionna Murray trước và sau khi giảm cân. Ảnh: Newsgroup.

Điều khiến Fionna thấy bức xúc còn là thái độ của nhân viên an ninh: "Họ không xin lỗi tôi, họ chỉ nói với tôi rằng 'chuyến bay của bạn sắp cất cánh rồi, nhanh lên nào'. Họ đã lạm quyền". Trước khi đi du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ, nữ du khách từng dùng hộ chiếu ở Mỹ, Đức và Italy nhưng chưa lần nào gặp phải sự cố.

Phía sân bay đã tiếp nhận sự việc nhưng từ chối đưa ra bình luận.

Thảo Nhi