Nữ cố vấn gốc Việt xinh đẹp làm việc cho Tổng thống Obama

Elizabeth Phù đã có 15 năm kinh nghiệm làm việc qua hai đời Tổng Thống George W. Bush và Barack Obama cùng các Bộ Trưởng Quốc Phòng đương thời hay tiền nhiệm trong các chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Cô kết hôn với Andrew Ridenour vào tháng 8/2011 và hiện có một con trai gần 4 tuổi. Bức ảnh trên được cô đăng lên tài khoản Facebook cá nhân với dòng chữ: "I'm particularly grateful for this man right now" (Bây giờ đây tôi đang cảm thấy đặc biệt biết ơn người đàn ông này").