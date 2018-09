Nữ chủ tiệm may nghi bị người đàn ông ngoại quốc thiêu cháy

Cảnh sát đang truy tìm người đàn ông nước ngoài để làm rõ vụ việc nữ chủ tiệm may bị tưới xăng đốt cháy.

Ngày 19/1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự tìm người đàn ông ngoại quốc 52 tuổi. Ông này bị nghi dùng xăng đốt nữ chủ tiệm may trên phố Đặng Thai Mai (phường Quảng An).

Camera ghi lại hình ảnh người đàn ông xách can chất lỏng đi vào cửa hàng.

Trước đó, chiều 15/1, cảnh sát nhận được tin báo nữ chủ tiệm may (34 tuổi) bỏng nặng do bị tưới xăng đốt. Từ lời khai nhân chứng và dữ liệu camera ghi lại, cảnh sát phát hiện một người đàn ông ngoại quốc bịt khẩu trang, đi xe máy xách theo can nhựa đựng chất lỏng. Ông này rời khỏi hiện trường sau khi người phụ nữ cùng đồ đạc trong nhà bốc cháy dữ dội.

Nữ nạn nhân đang điều trị tại khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê. Bác sĩ chẩn đoán chị này bị bỏng 70%, nhiều bộ phận trên cơ thể cháy đen.

Tiệm may nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV.

Bà Hoa (mẹ nạn nhân) cho biết ba ngày trước bà rời quê nhà Lâm Đồng ra Hà Nội để vào viện chăm sóc con gái. Bà không biết chuyện con gái quen với người đàn ông ngoại quốc như hàng xóm ở Hà Nội kể lại. “Từ khi ra đây, cháu vẫn hôn mê sâu nên tôi cũng chưa hỏi được sự việc xảy ra thế nào”, bà Hoa nói và cho hay nữ nạn nhân đã có chồng và con gái nhỏ.