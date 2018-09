Nỗi ân hận của người mẹ vô ý đẩy con vào lửa

Quá bức xúc vì đứa con không chịu nghe lời, chị Nhung lỡ tay xô con vào đống lửa khiến cháu bé bị bỏng nặng, tỷ lệ thương tích 40%.

Ông Nguyễn Sĩ Minh, Trưởng Công an thị trấn Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đã xác minh trường hợp một bé trai bị bỏng nặng do mẹ xô vào lửa, ngày 15/10 tại tổ dân phố 11, thị trấn Thạch Hà. Nạn nhân là cháu Trương Văn Thành (13 tuổi), con của anh Trương Văn Định (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi). Hiện cháu bé vẫn đang được tiếp tục điều trị với vết thương nguy hiểm.

“Khi biết sự việc, công an thị trấn đến nhà thì thấy cháu Thành bị bỏng nặng, nằm một mình. Thấy vết bỏng của cháu quá nghiêm trọng, chúng tôi yêu cầu gia đình đưa cháu đi viện. Sau khi nhập viện Đa khoa Thạch Hà điều trị, do bệnh nhân bỏng quá nặng, bệnh viện cho chuyển lên tuyến trên nhưng sau đó gia đình lại tự đưa về nhà điều trị. Đến ngày 20/10, Công an thị trấn tiếp tục xuống nhà kiểm tra, lập biên bản giao trách nhiệm cho gia đình phải đưa nạn nhân đi điều trị. Chiều cùng ngày, gia đình mới đưa cháu nhập viện", ông Minh thông tin.

Cháu Thành đang được điều trị với vết thương lớn và nguy hiểm

Theo tường trình của gia đình, do Thành bỏ đi chơi không về nhà, gia đình tìm kiếm, hỏi khắp nơi không có tin tức. Sau đó ít ngày, Thành quay về nhà thì bị bố là anh Trương Văn Định tức giận trói vào cây phi lao sau nhà để đánh. Thương cháu, người dì nhà sống ở nhà bên cạnh sang chặt dây cởi trói. Đang dọn vệ sinh, đốt rác bên cạnh, thấy Thành vùng chạy, mẹ cháu là chị Nhung liền xô con ngã ngay vào đống lửa. Thấy con vùng vẫy trong đống lửa, vợ chồng anh Định hốt hoảng, vội múc nước dập lửa và kéo con ra.

Ngày 27/10, bác sĩ Nguyễn Quang Trúc, Trưởng khoa Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - cho biết, bệnh nhân Trương Văn Thành nhập viện ngày 21/10. Lúc nhập viện, bệnh nhân bị bỏng rất nặng. Toàn bộ da ở 2 đùi, một phần da bụng và tầng sinh môn bị cháy và bỏng nặng, nhất là da ở 2 bên đùi bị cháy gần như hoàn toàn.

"Bệnh nhân bỏng quá nặng, thương tích phải hơn 40%. Do không còn da để đắp nữa nên chúng tôi vừa cho chuyển viện ra Hà Nội để lấy da sinh học đắp, chứ bụng và đùi đã bỏng hết rồi", bác sĩ Trúc nói.

Ngồi thẫn thờ, chị Nhung kể, vợ chồng chị có 4 đứa con, Thành là con đầu. Vì hoàn cảnh khó khăn, Thành phải bỏ học từ năm lớp 6. Vợ chồng chị hằng ngày mưu sinh bằng nghề chài lưới để nuôi con. Cha mẹ vất vả, Thành không chia sẻ mà còn lêu lổng, hay trộm tiền đi chơi. Ngày 3/10, Thành lấy trộm tiền đi chơi. Đến ngày 6/10, khi thấy con về, vợ chồng chị đã không giữ được bình tĩnh và gây ra tai nạn thương tâm.

"Lúc đó đang bức xúc nên tôi không kiểm soát được mình. Tôi lỡ tay xô con vô lửa chứ không cố tình”, chị Nhung trải lòng. Nói về việc sau khi con bị bỏng, gia đình không chủ động đưa cháu đi viện, chị Nhung nói vì gia đình không xoay ra tiền nên để cháu ở nhà, tự mua thuốc chữa trị.

Chị Nhung ân hận vì đã lỡ tay đẩy con vào lửa.

Theo cán bộ tổ dân phố 11, gia đình chị Nhung rất khó khăn. Biết vợ chồng chị vì hoàn cảnh không đưa con đi chữa trị, đã có nhiều người quan tâm, giúp đỡ. “Nhìn hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Nhung thì khó mà xoay xở được tiền chữa trị cho con. Thương tình, chúng tôi cố gắng mỗi người góp một ít để có tiền cho cháu nhập viện. Mà có bức xúc gì thì cũng không nên đánh đập, xô con vô lửa như thế. Làm thế là sai to rồi. Nói gì thì nói, cha mẹ nào mà không thương con. Giờ nhìn con, họ đau lòng lắm chứ”, bà Hương, một người hàng xóm, nói.

Ngày 27/10, Trưởng Công an huyện Thạch Hà, thiếu tá Nguyễn Hoài Việt, cho biết, hiện công an huyện đã tiếp xúc lập biên bản, yêu cầu chị Nhung, anh Định tường trình. Công an đã yêu cầu gia đình tập trung cứu chữa cho nạn nhân, sau đó sẽ xem xét tỷ lệ thương tật để xử lý về mặt pháp luật.

