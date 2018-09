Nổ súng truy sát giữa TP Thanh Hoá, hai thanh niên thương vong

Tiếng súng vang lên trong cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở TP Thanh Hóa khiến một người chết, một người khác trọng thương.

Hơn 23h ngày 23/12, người dân thôn Thành Mai (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) nghe tiếng la hét thất thanh từ cuộc rượt đuổi của hai nhóm thanh niên ở khu vực quán cà phê Chuột. Ít phút sau, có tiếng súng vang lên khiến hai người ngã gục ở ven làng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiếng. Ảnh: Chân Nhân.

“Tôi đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng đập phá chai lọ, đồ đạc trong quán nước . Tiếng xe máy, tiếng người huyên náo. Một số thanh niên có hung khí sau đó truy đuổi nhau ra bờ mương nội đồng phía đầu làng nổ súng”, một người dân địa phương nói.

Vụ nổ súng khiến anh Nguyễn Văn Ngọc (24 tuổi, ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) trúng 5 viên đạn khắp người, chết tại chỗ. Nạn nhân Nguyễn Văn Hải (20 tuổi, trú cùng địa chỉ) trọng thương.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân Hải nhập viện lúc rạng sáng nay trong tình trạng mất máu cấp, đa chấn thương do đạn bắn. Nạn nhân bị ba vết đạn xuyên thấu bụng, hông và cánh tay phải gây dập manh tràng, rách ruột non. Sau hơn 4h phẫu thuật, anh Hải đã qua cơn nguy kịch.

Trưa 24/12, đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận vụ việc và cho hay nhà chức trách đã bắt giữ 4 nghi can trong vụ nổ súng và đang truy tìm những kẻ còn lại. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm thanh niên thôn Thành Mai với một nhóm khác ở xã Đông Vinh.Công an tỉnh Thanh Hóa sáng nay tiếp tục khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra vụ án mạng. Quanh con đường liên thôn trước cửa quán cà phê Chuột - nơi xảy ra vụ hỗn chiến, mảnh chai vỡ và nhiều vật dụng còn vương vãi.

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân Ngọc là thanh niên hiền lành, làm nghề cắt tóc gội đầu và chưa có vợ con. Lúc bị trúng đạn, Ngọc đang đi chơi cùng nhóm bạn trong làng.

Chân Nhân