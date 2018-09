Nổ mìn tự sát giữa đường do mâu thuẫn vợ chồng

Sau tiếng nổ lớn phát ra ở ngã tư TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk), người dân phát hiện nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Lúc tiếng nổ vang lên, gần đó có nhiều người. Ảnh: Cắt từ video.

Ngày 25/4, Công an Đăk Lăk cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nam thanh niên ném mìn tự sát ở ngã tư Ngô Gia Tự - Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột lúc 22h30 đêm 24/4 là do mâu thuẫn vợ chồng.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ở huyện Lăk) và vợ sống ly thân hơn một năm nay. Người vợ bỏ lên TP Buôn Ma Thuột để làm công nhân, còn Minh ở nhà làm nông nuôi hai con. Anh ta thường xuyên lên thành phố yêu cầu vợ trở về chung sống không được nên ghen tuông, đánh đập.

Khoảng 20h ngày 24/4, Minh và vợ đến thuê phòng nhà nghỉ Tiến Thành (đường Ngô Gia Tự, TP Buôn Ma Thuột). Nhân viên dẫn hai lên lên phòng, sau đó nam thanh niên bất ngờ chốt cửa lại. Nghe tiếng người phụ nữ khóc bên trong, chủ nhà nghỉ thuyết phục Minh mở cửa nhưng anh ta dọa sẽ cho nổ mìn tự sát.

Kẻ này sau đó dùng đá đập bể cửa kính phòng khách sạn. "Khi cửa vừa bể, tôi thấy trên người anh ta có nhiều lon sữa đeo lủng lẳng, nghi là mìn nên đã điện báo công an", bà chủ nhà nghỉ kể.

Hiện trường vụ nổ mìn khiến nam thanh niên tử vong. Ảnh: Kh.Uyên.

Công an có mặt phong tỏa hiện trường, thuyết phục hơn một giờ thì Minh mới chịu thả vợ ra ngoài. Người này cũng yêu cầu cảnh sát sát không được bắt mình, đồng thời cho xe chở về quê.

Minh sau đó đeo balô đi xuống đường lấy ra hai quả mìn tự chế trong hộp sữa ném nhưng không nổ. 10 phút sau, anh ta mang quả mìn thứ ba ra đặc giữa làn đường ôtô. Một xe tải lao cán lên quả mìn khiến nó phát nổ.

"Thấy xe tải lao đến, tôi định chạy ra chặn lại nhưng không kịp. Khi bánh xe vừa chèn lên vật do anh ta đặt, tiếng nổ lớn phát ra, khói bốc cao nghi ngút. Tôi và nhiều người nằm rạp xuống", ông Trần Ngọc Đạm (46 tuổi) kể.

Vụ nổ khiến Minh tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn, văng cách vị trí nổ hơn 10 m. Ôtô tải bị nổ lốp trước, rất may tài xế và mọi người gần đó không bị thương.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một quả mìn tự chế trong lon sữa chưa được kích nổ.

