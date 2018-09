Những vụ tai nạn thảm khốc năm 2013

Hai xe khách đấu đầu khiến 12 người chết ở Khánh Hòa, chìm tàu làm 9 người chết... là những vụ tai nạn thảm khốc ở Việt Nam năm qua.

Ngoisao.net tổng kết lại những tai nạn thảm khốc trong năm 2013:

12 người chết 60 người bị thương vì 2 xe khách đấu đầu ở Khánh Hòa

Vụ tai nạn thảm khốc và khiến nhiều người thiệt mạng nhất trong năm xảy ra vào khuya 8/3 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khi 2 xe khách đang chạy với tốc độ cao đâm trực diện vào nhau. Cơ quan chức năng phải dùng máy cắt khung xe để cứu người.

Vào thời điểm trên, xe khách biển Quảng Ngãi do tài xế Võ Ngọc Phương (31 tuổi) cầm lái chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Đến phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh (Khánh Hòa), xe của Phương đâm vào xe khách giường nằm biển Bình Định do anh Lý Thanh Dũng (42 tuổi, quê Bình Định) điều khiển hướng ngược lại.

Cú đâm quá mạnh khiến phần đầu 2 xe khách bị bẹp dúm, dính chặt vào nhau.

Cú đâm rất mạnh khiến 9 hành khách tử vong tại chỗ (trong đó có tài xế 2 xe), 2 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu và 1 người chết tại bệnh viện cùng 60 người khác bị thương. Hai xe khách bị bẹp dúm, dính chặt vào nhau.

Nhiều người dân ở hiện trường cho biết đã bị đánh thức bởi tiếng kim loại va chạm mạnh. Khi đến hiện trường họ đã đập cửa kính, bậy các khung sắt để đưa nạn nhân ra ngoài. Khi lực lượng chức năng đến phải dùng xe cẩu, máy cắt mới kéo hai xe rời nhau, đưa hai tài xế đã tử vong ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn được cơ quan chức năng xác định tài xế Phương chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường. Theo thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó Trưởng Công an TP Cam Ranh sau khi giải mã được hộp đen của xe khách do Phương cầm lái, xác định xe đã chạy tốc độ 90 km/h, vượt quy định 20 km. Do lái xe Phương đã tử vong nên công an đã không khởi tố vụ án.

Xe khách đâm vào vách núi 7 người chết 20 người bị thương

Chiếc xe khách bị bẹp dúm sau khi đâm vào vách núi. Ảnh: Lan Hương.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác cũng xảy ra trên địa bàn Khánh Hòa vào ngày 7/6 làm 6 hành khách chết tại chỗ, tài xế Nguyễn Hải (46 tuổi, ngụ Quảng Bình) cũng tử vọng tại bệnh viện sau đó và 20 người khác bị thương khi chiếc xe khách đang chở 29 người đâm thẳng vào vách núi đá.

Khoảng 9h, xe khách chở 29 giáo viên trường tiểu học Hòa Phước 2 (Đà Nẵng) trên đường từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về Đà Nẵng, khi đến khu vực đèo Hòn Giao - Khánh Lê (thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), thì bị mất phanh, đâm vào vách núi. Tại hiện trường, đầu xe khách bể nát, đá đè lên khu vực của tài xế, hai bánh trước gẫy văng ra ngoài.

Những người trên xe sống sót cho biết, trước thời điểm bị nạn, do đường vắng nên xe chạy với tốc độ khá nhanh khi đến khúc cua phát hiện xe bị mất thắng nên tài xế đã bảo mọi người ngồi yên để mình xử lý, ngay sau đó chiếc xe lao thẳng vào vách núi.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách bị mất phanh trong khi đang xuống dốc. Tài xế Hải đã xử lý phù hợp để xe đâm vào vách núi, nếu chạy thêm chừng vài chục mét nữa chắc sẽ lao thẳng xuống vực, thương vong còn lớn hơn.

Xe Fortuner đâm chết 3 người ở Hà Nội

Khoảng 15h ngày 26/5, tài xế Nguyễn Mạnh Chí (54 tuổi, ở huyện Thanh Trì) lái xe (chở 2 người) hướng từ thị xã Sơn Tây về Hà Nội. Đến cụm 9 xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, ôtô lấn làn tông vào xe Dream chạy ngược chiều do anh Trần Trung Kiên chở chị gái Trần Thị Vở (35 tuổi) và bé Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, con chị Vở).

Chiếc Fortuner sau khi hất tung 3 người rồi bị lật ngửa 4 bánh lên trời.

Cú tông mạnh đã hất mẹ con chị Vở văng lên nắp capô. Húc gãy cột đèn, xe tiếp tục lao đi và hất chị Vở bắn lên mái tôn cao 3 mét của một ngôi nhà cách đó hơn 10m. Anh Kiên bị cuốn theo ôtô, thi thể nằm cách vị trí xe lật khoảng 3 mét. Còn cháu trai 6 tuổi bay vào cửa nhà dân, cách vị trí tai nạn khoảng 30m. Xe máy chở 3 người bị hư hỏng nặng, một xe máy của người dân dựng trước cửa nhà bị chiếc xe gây tai nạn đâm bay vào trong nhà. Còn 3 người trên ôtô chỉ bị thương nhẹ đã trốn khỏi hiện trường, sau đó mới ra trình diện.

2 tháng sau ngày gây ra vụ tai nạn, nhận định tài xế Chí đã gây tội nghiêm trọng khi đâm xe làm chết 3 người, TAND huyện Phúc Thọ đã tuyên phạt ông này 5 năm tù về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Sau khi bị tuyên án, ông Chí đã kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng không được chấp nhận.

Xe khách lao vào đám đông xem tai nạn làm 2 người chết, 7 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào khuya 27/8 khi xe khách Hồng Thịnh do tài xế Phạm Quang Trường lái, trên đường từ Hà Nội về Tuyên Quang. Khi tới thị trấn Đoan Hùng (Đoan Hùng, Phú Thọ) do phải tránh hai người sang đường nên đã lao vào đám đông khoảng hơn chục người đang đứng xem một vụ tai nạn xảy ra trước đó.

Vụ tai nạn khiến anh Đỗ Mạnh Đức, 23 tuổi, ở thị trấn Đoan Hùng chết tại chỗ, chị Lê Thị Tám (45 tuổi, ở thị trấn Đoan Hùng) cũng tử vong tại bệnh viện, 8 người khác bị thương nặng.

Tàu chìm làm 9 người chết ở TP HCM

Ngoài các vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong năm 2013, một vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng trên biển Cần Giờ (TP HCM) đã cướp đi sinh mạng của 9 người và đến nay vẫn còn là nỗi ám ảnh cho những người còn sống sót.

Vụ chìm tàu làm 9 người chết đến nay vẫn còn ám ảnh nhiều người. Ảnh: Duy Công

Khoảng 19h ngày 2/8, tàu H29 BP do ông Phạm Duy Phúc (Công ty Vũng Tàu Marina) cầm lái chở 30 công nhân, chuyên gia của Công ty sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam từ Gò Công Đông, Tiền Giang về Vũng Tàu. Khi chỉ còn cách mũi Cần Giờ khoảng 10 km, mũi Vũng Tàu khoảng 20 km thì con tàu lật úp vì bị một cơn sóng mạnh quật vào. Hầu hết mọi người rớt xuống biển rồi bơi lại bám quanh xác tàu. Chỉ duy nhất một người giữ khô được điện thoại di động nên gọi về công ty, cùng tất cả người thân để cầu cứu. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chỉ cứu được 21 người, 9 người khác bị thiệt mạng.

2 tháng sau vụ tai nạn, Phòng cảnh sát điều tra (PC 44) Công an TP HCM đã tiến hành khởi tố, bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Việt Séc - Vũ Văn Đảo (45 tuổi) và Giám đốc Công ty cổ phần Vũng Tàu Marina - Đinh Văn Quyết (43 tuổi) để điều tra về tội Đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thủy không đảm bảo an toàn.

Theo đó, ông Đảo được cho là đã "tự ý cho mượn tàu H29 BP đi chở khách dù đây là tàu của biên phòng cảng cửa khẩu Bà Rịa - Vũng Tàu". Còn ông Quyết đã cho ca nô chở gấp 2,5 lần số người quy định.

Lê Hạnh