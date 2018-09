Những vụ gãy cánh, hỏng càng máy bay

Sự cố máy bay gãy càng, mất bánh, thậm chí nổ động cơ và rơi tự do dù không gây nhiều thương vong cũng khiến nhiều người 'phát khiếp'.

Máy bay Southwest Airlines cạp mũi xuống cỏ cạnh đường băng ở sân bay La Guardia, New York, vì sập bánh càng trước. Ảnh: Twitter

Chiếc Boeing 737 của hãng Southwest Airlines hồi tháng 7 bị sập bánh xe càng trước, khi đang hạ cánh xuống sân bay La Guardia ở New York, Mỹ. Sự cố khiến nó cạp mũi xuống đường băng và trượt trên bãi cỏ. 10 người bị thương trong tai nạn. Máy bay Southwest Airlines sập bánh trước

Chiếc máy bay của hãng TAM Airlines hồi tháng 9/2012 suýt va chạm khi hạ cánh ở sân bay John F. Kennedy, New York, Mỹ, với chiếc bánh xe càng trước xoay một góc 90 độ. Tuy nhiên, khi chỉ cách đường băng 15 m, không rõ lý do, bánh xe xoay đúng về vị trí cũ, và máy bay chở 190 người hạ cánh an toàn. Hành khách được một phen đứng tim. "Như thể bàn tay của Chúa đã xoay bánh", một nhân viên cứu hộ nói.

Cánh trái của chiếc máy bay Scandinavian Airlines hồi tháng 1 va vào đuôi của chiếc phi cơ thuộc United ExpressJet khi hai máy bay chuẩn bị cất cánh tại một sân bay ở New Jersey, Mỹ. Không có người bị thương trong vụ việc, nhưng chiếc Airbus A330 bị cụt cánh.

Chiếc Boeing 767 chở 231 người từ Mỹ hồi tháng 11 hạ cánh bằng bụng xuống Warsaw, Ba Lan. Phi công của Lot Airlines phát hiện trục trặc với bánh xe càng trước, trước khi hạ cánh. Họ bay vòng trên sân bay khoảng một giờ trước khi đáp xuống. Không ai bị thương trong vụ việc.

Một trong 4 động cơ của chiếc Airbus A380 hồi tháng 11/2010 nổ ngay trong chuyến bay khiến những mảnh động cơ rơi xuống đảo Batam, Indonesia. Phi cơ của Qantas Airlines lúc đó chở 433 hành khách và 26 người thuộc tổ bay, đi từ Singapore đến Sydney.

Một phần lớn của tuabin rơi xuống một ngôi nhà, nhưng không có người bị thương kể cả dưới đất hay trên máy bay. Phi công điều khiển máy bay quay lại Singapore và hạ cánh trước điểm cuối của đường băng chỉ 150 mét, với 4 chiếc lốp bị nổ, phanh nóng tới 900 độ C và nhiên liệu rò rỉ xuống mặt đất.

