Những vụ cướp bi hài trong năm 2016

Cướp điện thoại xong không mở được máy, hai tên cướp trẻ quay lại xin mật khẩu...

Sau khi lấy điện thoại, kẻ cướp quay lại xin mật khẩu

Hai tên cướp trẻ tuổi tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Ngày 23/8, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) điều tra làm rõ hành vi cướp tài sản đối với Vũ Duy Kiệt (16 tuổi) và Đinh Oanh Sáng (17 tuổi, cùng ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước).

Hai người khai nhận, khoảng 19h ngày 28/7, Kiệt điều khiển xe máy chở Sáng chạy trên đường D2 thuộc khu phố Bàu Ké, thấy chị Lan cùng 2 cháu nhỏ vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại di động.

Kiệt điều khiển xe áp sát để Sáng dùng dao tự chế khống chế buộc chị Lan giao điện thoại cho Sáng. Sau khi bỏ đi ra đường lớn, do không mở được điện thoại nên cả hai tiếp tục quay lại hù dọa, buộc chị Lan cung cấp mật khẩu. Gây án xong, hai nghi can đưa tang vật phạm tội đi bán được hơn 1 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Cướp đồ ăn trị giá 45.000 đồng, 2 thanh niên suýt lãnh án tù

Do quá đói, hai thanh niên đã đến trước một tiệm tạp hóa trên địa bàn quận Thủ Đức để cướp đồ ăn. Tuấn ngồi sau xe do Tân chở, kêu chủ tiệm tạp hóa bán 2 bao chuối sấy, ổ bánh mỳ ngọt, bịch đậu phộng rang muối và 3 bịch me trộn đường (toàn bộ số đồ cướp này được cơ quan chức năng định giá 45.000 đồng).

Tuấn và Tân tại phiên tòa.

Khi chủ tiệm mang các món đồ nói trên ra ngoài thì Tuấn giật lấy, Tân tăng ga bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả 2 rồi báo cho Công an phường. Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Tân đều khai nhận hành vi phạm tội.

Ngày 15/9, Tòa Gia đình và người chưa thành niên - TAND TP HCM xử phúc thẩm, chấp nhận quan điểm của VKS và luật sư bào chữa, tuyên miễn trách nhiệm hình sự cho Ôn Thành Tân (ngụ quận 9), Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về tội Cướp giật tài sản.

Miễn trách nhiệm hình sự hai thiếu niên cướp bánh mì ở Sài Gòn

Theo HĐXX, hành vi của Tân và Tuấn đã cấu thành tội Cướp giật tài sản. Tuy nhiên, khi phạm tội hai bị cáo chưa thành niên, chưa nhận thức đầy đủ hành vi của mình; giá trị tài sản không lớn, động cơ phạm tội vì đói, tính nguy hiểm không cao...

Tên cướp bị tóm bằng ghế

Ngày 16/11, Công an quận 3 (TP HCM) bắt giam Lâm Cẩm Thắng và Trần Hữu Phát (cùng 19 tuổi) về hành vi Cướp giật tài sản.

Thắng và Phát tại cơ quan điều tra.

Bộ đôi này chở nhau trên xe máy lang thang các tuyến đường để "tìm mồi". Đến con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 4, quận 3), chúng phát hiện người phụ nữ ngồi trên xe cầm iPhone 6 nghe.

Cả hai áp sát giật phăng chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát. Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, người đàn ông 50 tuổi ngồi trong quán cà phê gần đó lao ra ném chiếc ghế vào tên cầm lái khiến chúng loạng choạng, ngã nhào. Phát bị người dân khống chế. Còn Thắng nhanh chân chạy bộ tẩu thoát nhưng sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Hai tên cướp cho hay đang cần tiền mua ma túy sử dụng nên gây án.

Cướp điện thoại bị phụ nữ quật ngã

Sáng 17/7, cô gái 24 tuổi ngồi bấm điện thoại iPhone 6 trước cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình trên đường Phạm Văn Bạch (quận Tân Bình, TP HCM). Nam thanh niên mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang, chạy xe tay côn ngược chiều, bất ngờ áp sát cô rồi giật phăng điện thoại.

Ảnh cắt lại từ camera ghi hình.

Nạn nhân lao theo chụp xe tên cướp kéo lại, quật ngã. Hắn định lấy xe chạy tiếp nhưng cô tiếp tục kéo, hô hoán. Bị kẻ cướp đánh vào mặt nhưng cô gái vẫn giữ chặt xe.

Anh trai nạn nhân từ trong nhà chạy ra hỗ trợ cũng bị tên cướp đấm đá túi bụi, sau đó hắn phóng lên xe đồng bọn chờ sẵn, tẩu thoát. Hắn lấy được điện thoại nhưng phải bỏ lại xe, làm rơi chiếc đồng hồ tại hiện trường. Sự việc được camera của gia đình cô gái ghi lại.

Kẻ cướp gặp lão nông có võ

Tối 19/11, nam thanh niên vào tiệm hỏi mua iPhone 6. Để ý người khách có nhiều biểu hiện lạ như mua máy trị giá 6,5 triệu đồng nhưng kiểm tra rất sơ sài, mắt dáo dác nhìn xung quanh, vẫn đội nón bảo hiểm và không tắt máy xe, ông Cao Văn Chính (gần 70 tuổi) cảnh giác.

Ông Chính tóm gáy và quật tên cướp.

Thanh niên chọn máy nhưng không mua mà bỏ đi, khoảng 10 phút sau, nam thanh niên quay lại, xe vẫn không tắt máy. Đang cầm chiếc điện thoại của cửa hàng xem, hắn bất ngờ tháo chạy thì bị ông Chính đuổi theo khóa tay và quật ngã. Vợ ông Chính luống cuống tri hô. 3 người đi đường nhào tới tiếp ứng. "Lúc đó tôi chỉ muốn khống chế cậu ta, chờ giao cho công an xử lý chứ không nỡ xuống tay, ra đòn", ông lão nói và cho biết có bảo những người phụ giúp đừng gây thương tích cho kẻ cướp.

Ông lão một mình quật ngã tên cướp Iphone