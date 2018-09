Những viên sỏi trong cơ thể gây kinh ngạc cả bác sĩ

Một phụ nữ 52 tuổi ở đau vùng bẹn thường xuyên kéo dài nhiều năm. Tại Bệnh viện quận Gò Vấp, các bác sĩ phát hiện thận ứ nước và bàng quang giãn to do chứa hai hòn sỏi to hơn quả trứng vịt. Ca phẫu thuật sau đó được tiến hành, hai hòn sỏi được đưa ra ngoài thành công trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến.