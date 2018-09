Những sự cố hy hữu của hàng không Việt Nam

Chim va vào máy bay, trâu bò lọt vào đường băng, một người say rượu vào động cơ máy bay để ngủ... là những sự cố hy hữu trong mấy năm gây đây.

Tối 30/9, máy bay A320 của hãng Vietjet Air từ Buôn Ma Thuột về Hà Nội bị chim va vào gây móp đầu. Hãng phải dừng khai thác tàu bay để sửa chữa, nhiều hành khách bị chậm chuyến bay dây chuyền trong ngày kế tiếp.

Cũng từng bị chim va phải, một máy bay của Jetstar Pacific từ TP HCM đang hạ cánh xuống sân bay Vinh (Nghệ An) cũng phải kiểm tra, soi động cơ sau khi đấu đầu với chim vào ngày 20/7/2014. Chuyến bay tiếp theo về TP HCM bị hủy để máy bay kiểm tra kỹ thuật.

Máy bay A320 bị chim va làm móp đầu vào tối 30/9.

Cách đó vài ngày (16/7/2014), một máy bay khác của Jetstar Pacific chuẩn bị cất cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đi Hà Nội. Khi máy bay lăn bánh từ sân đỗ để ra đường băng thì hệ thống máy tính báo hiệu có khói trong khu vực khoang chứa hàng. Cơ trưởng bật hệ thống dập cháy tự động ở khoang chứa theo quy trình và cho máy bay quay lại bãi đỗ.

Sau khi kiểm tra, các kỹ sư phát hiện có lông chim bám vào hệ thống cảm biến trong khoang hàng dẫn đến hệ thống máy tính đưa ra cảnh báo. Sau khi xử lý kỹ thuật, máy bay được khởi hành chậm gần 4 tiếng.

Được đánh giá là sự cố hy hữu chưa từng có trong tiền lệ lịch sử hàng không Việt Nam là việc một con bò tót lọt vào sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) ngày 23/7/2012. Con vật gây uy hiếp an toàn cảng hàng không nên toàn bộ chuyến bay từ Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP HCM) đến Phú Bài và ngược lại đều bị hủy chuyến trong hơn một ngày. Lực lượng kiểm lâm phải bắn thuốc mê mới bắt được con vật này trong khu vực sân bay sau một ngày.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài thừa nhận đã có 3-4 lần phát hiện người và trâu, bò xâm nhập trái phép vào sân bay do không có hệ thống rào chắn.

Các sân bay Điện Biên, Chu Lai (Quảng Nam), Phù Cát (Bình Định) cũng từng có nhiều gia súc đột nhập vào do không có rào chắn. Khi nhận được tín hiệu báo chuyến bay là một đội an ninh phải đi xua đuổi trâu bò, thậm chí có lúc phải huy động cả xe cứu hỏa hú còi để dọn đường cho máy bay hạ cánh.

Con bò tót gây uy hiếp an toàn hàng không tại sân bay Phú Bài.

Ngày 14/10/2011, chuyến bay VN1602 tại sân bay Buôn Ma Thuột chuẩn bị khởi hành đi Hà Nội thì tổ bay phát hiện một người đàn ông đang nằm ngủ trong khoang động cơ số 2 của máy bay Airbus 320. Cơ trưởng chuyến bay tắt động cơ kịp thời song máy bay vẫn bị chậm 3 giờ để kiểm tra kỹ thuật.

Người đàn ông ngủ trong động cơ máy bay là Lê Văn Mẫn, người dân tộc Thái. Khi bị công an hỏi, Mẫn khai nhận đã uống rượu say và đi theo lối mòn vào sân bay rồi trèo lên động cơ máy bay để ngủ. Sau khi bị gọi dậy, người này vẫn trong tình trạng say xỉn.

Nhà chức trách hàng không cho rằng lỗi là do lực lượng an ninh sân bay đã bỏ quên nhiệm vụ canh gác. Sân bay Buôn Ma Thuột không có tường rào kín, cảng hàng không này phải bố trí người chốt gác để theo dõi sự an toàn của đường băng.