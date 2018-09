Những sở thích tình dục kỳ quặc của nam giới

Rình ngắm cơ thể phụ nữ, trộm ngửi nội y là hai trong số những biểu hiện thường thấy ở nam giới bị lệch lạc tình dục.

Ghi nhậncủa bệnh viện Tâm thần và các phòng khám nam học tại TP HCM, lượng người rối loạn ham muốn tình dục liên quan đến thị giác, khứu giác không ít. Một số trường hợp, kẻ "biến thái" quấy nhiễu khiến người dân phản ánh đến mức cơ quan chức năng phải vào cuộc.

Rình xem phụ nữ tắm

Chuyện xảy ra vài tháng trước tại Hóc Môn (TP HCM) khiến nhiều phụ nữ tại đây hoang mang. Theo lời của nhiều người, họ phát hiện một gã đàn ông chuyên nhìn lén nhà tắm của những gia đình có phụ nữ nhưng không tóm được thủ phạm. Sự việc bỗng dưng được sáng tỏ khi sau đó không lâu, một người đàn ông trong cơn say đã kể cho bạn bè nghe chuyện rình rập kèm theo lời bình phẩm cơ thể của chị em trong xóm. Chuyện đến tai một số ông chồng sau đó biết chuyện vợ mình bị xúc phạm đã thẳng tay đánh đập kẻ nhìn trộm và trình báo với chính quyền địa phương.

Trước đó vài tháng, chuyện cũng xảy ra tương tự tại ấp Đồng Tâm xã Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai - nơi mà hầu hết các nhà dân thường xây phòng tắm và nhà vệ sinh ở phía sau vườn, cách nhà vài mét. "Hôm đó tôi đang tắm thì nghe tiếng động lạ. Nhìn qua khe hở, tôi thấy rõ một gã đàn ông kê sát mắt vào rình. Hoảng quá tôi là to khiến hắn bỏ chạy nhưng kẻ xấu chỉ chạy được một đoạn thì bị người hàng xóm bắt được", chị Huỳnh kể.

Chưa đến một tuần sau, chị Đặng - hàng xóm của chị Huỳnh cũng bị rình rập nhưng lần này người phát hiện kẻ biến thái chính là chồng của người bị rình. "Thấy vợ đi tắm mà quên khăn, tôi mang chiếc khăn ra cho cô ấy thì phát hiện có một gã đang đứng dán mắt vào lỗ thông gió để nhìn. Hắn mãi mê đến mức bị tôi tóm vẫn không hay. Lúc bắt được, khi hàng xóm vây lấy, mọi người mới xác định hắn là kẻ từ nơi khác đến làm thuê và cũng chính là người hôm trước rình chị Huỳnh", chồng chị Đặng kể.

Theo các tài liệu về tâm lý học lâm sàng, rình phụ nữ thay đồ, lén nhìn phụ nữ tắm hoặc nhìn phụ nữ ăn mặc hở hang là biểu hiện của chứng thị dâm. Mục đích của hành vi là để tìm kiếm sự hài lòng và kích thích tình dục. Thị dâm là một bệnh trong nhóm các bệnh lệch lạc tình dục với đa số người mắc là nam giới.

Khi nhìn bằng mắt, các kích thích được truyền từ trung tâm thần kinh xuống tủy sống khiến cho máu dồn về cơ quan sinh dục và gây ra hiện tượng cương cứng. Chu kỳ này nếu không có động tác thủ dâm hoặc hoạt động tình dục khác thì sẽ khép kín và gây cho người nhìn trộm một cảm giác thích thú, trường hợp kéo dài sẽ làm tăng cường độ kích thích và gây ra hiện tượng xuất tinh. Cảm giác này có tính gây nghiện, lưu giữ trong ký ức một thời gian dài, đặc biệt là những hình ảnh kích dâm đầu tiên nhìn thấy, hoặc vô tình nhìn trộm được vào thời kỳ thiếu niên.

Trộm ngửi đồ lót phụ nữ

Chuyện xảy ra tại Tân Trụ (Long An), theo lời khai của các nạn nhân với công an địa phương, trong suốt khoảng 4 tháng, nhiều gia đình bị mất nội y treo trong nhà vệ sinh hoặc đang phơi ngoài hàng rào. Cụ thể, nữ sinh 18 tuổi ở ấp Bình Hòa phát hiện nhiều quần lót của mình bị mất, hai ngày sau, nội y bị mất được kẻ trộm vứt lại gần vách nhà. Liên tiếp những ngày sau đó, các nữ sinh bị mất thêm hàng chục chiếc quần nên hoang mang, phải báo công an. Cùng thời điểm, khoảng 30 gia đình sống ven sông Vàm Cỏ Tây cũng trình báo bị mất quần, áo lót đã qua sử dụng.

Sau nhiều tháng điều tra, chính quyền địa phương phát hiện thủ phạm là một thiếu niên 15 tuổi. Thủ phạm khai nhận thích trộm đồ lót phụ nữ đã mặc hoặc chưa giặt, còn nguyên mùi để ngửi rồi thủ dâm chứ không muốn làm hại ai.

Đây không phải là trường hợp đơn lẻ, tại TP HCM, không ít lần các khu phố ở quận 5, quận Phú Nhuận, Gò Vấp cũng từng bị cảnh báo tình trạng mất quần lót phụ nữ và thủ phạm thường được phát hiện là đàn ông thường lai vãng trong xóm.

Theo tâm lý học lâm sàng, khứu dâm là hành vi ngửi mùi hương của những đồ vật liên quan của người khác (như áo tắm, đồ lót, đồ ngủ...) để tìm kiếm sự hài lòng và kích thích tình dục. Khứu dâm là một bệnh trong nhóm các bệnh lệch lạc tình dục với đa số người mắc là nam giới, một số ít trường hợp là nữ giới.

Bác sĩ Phạm Văn Trụ, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần TP HCM cho biết, các biểu hiện trên thường được gọi là sở thích "kỳ quặc", thể hiện sự tái diễn không kiềm chế những hành vi trái ngược tự nhiên, không theo quy luật hay định chế tối thiểu của văn hoá cộng đồng, như ngửi trang phục lót nữ và nhiều biểu hiện bất thường khác nằm trong nhóm bệnh rối loạn nhận dạng giới tính. Tình trạng bệnh lý này ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt hằng ngày, đến học hành nghề nghiệp và quan hệ tình cảm nam nữ.

Những biểu hiện khác với bình thường như trên được xem là rối loạn hoạt động tình dục. Các rối loạn này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như khó khăn trong quan hệ, trạng thái bệnh lý tâm thần, trạng thái tinh thần dễ tổn thương. Bệnh vẫn có thể được chữa khỏi nếu điều trị sớm và phương pháp điều trị thường phối hợp giữa tâm lý và thuốc.

Minh Đức - Thiên Chương