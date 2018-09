Những ô thoáng bí ẩn của phòng massage tại nhà trùm ma túy

Ngôi nhà của trùm ma túy ở Thái Nguyên xây dựng kiên cố với 3 lớp cửa bảo vệ và những ô thoáng bí mật.

Boong-ke ma túy 3 lớp cửa

Sau một thời gian ngắn xác minh, điều tra về một tụ điểm ma túy tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá.

Tụ điểm ma túy là một ngôi nhà 3 tầng xây dựng kiên cố, xung quanh có camera giám sát an ninh và được chủ nhân thiết kế 3 lớp cửa bảo vệ và đang chuẩn bị làm thêm một lớp cửa thứ 4. Tìm hiểu phương thức hoạt động của các đối tượng, cơ quan điều tra nhận định, đây là điểm thường xuyên tổ chức giao nhận, mua bán ma túy, cầm đầu là Hoàng Xuân Hiền, còn phụ tá chính là vợ của gã tên Trần Thị Ngọc Vinh (sinh năm 1988).

Quá trình điều tra về ma túy, Công an còn nhận được nhiều nguồn tin tố cáo Hoàng Xuân Hiền liên quan đến hàng loạt các hành vi phạm tội khác như trộm két sắt, cướp tài sản, chứa mại dâm, gây rối trật tự công cộng.

Hai vợ chồng Vinh-Hiền. Ảnh: CAND.

Khoảng 15h ngày 11/1, Công an tỉnh Thái Nguyên huy động các lực lượng gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Phổ Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy chia làm 3 mũi triệt phá boong-ke ma túy của Hoàng Xuân Hiền. Một mũi trinh sát sau khi theo sát chiếc ô tô của Hoàng Xuân Hiền đã nhanh chóng khống chế đối tượng ngay tại thị xã Phổ Yên.

Mũi trinh sát khác tấn công vào nhà của đối tượng đã gặp nhiều khó khăn khi Trần Thị Ngọc Vinh và Nguyễn Văn Huy (đối tượng bán ma túy thuê cho vợ chồng Hiền) đã chống đối, tiêu hủy tang vật phi tang. Các đối tượng đã mang các hộp đựng ma túy trong nhà vào bếp tưới xăng lên rồi châm lửa đốt.

Sau khi vào được bên trong, lực lượng Công an đã tiến hành dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành. Toàn bộ đầu thu camera ghi lại hoạt động buôn bán ma túy cũng bị đối tượng Huy ném vào lửa phi tang.

Sau khi dẫn giải đối tượng Hiền về nhà để trực tiếp khám xét, cơ quan Công an chỉ thu được một túi nhỏ heroin đối tượng để trên két sắt chưa kịp tiêu huỷ; 6 viên hồng phiến; hơn 13 triệu đồng tiền mặt; 2 điện thoại di động; 90 xi lanh nhựa để bán cho các con nghiện sử dụng ma tuý; cùng rất nhiều vũ khí.

Trong massage, ngoài thì cướp

Ngay sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Xuân Hiền để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đang tiếp tục làm rõ hành vi Cướp tài sản do Hiền cầm đầu cùng nhóm đàn em.

Trước đó ngày 28/7/2015, tại xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, TX Phổ Yên đã xảy ra một vụ cướp tài sản. Theo lời khai của nạn nhân, người này sau khi vào quán massage đã bị các đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản.

Theo điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên, các bị can trong đó cầm đầu là Hoàng Xuân Hiền mở các quán massage, cà phê, giải khát tại các số nhà 734, 736 và 797 trên tuyến QL3, đoạn đi qua xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, T.X Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Khi khách đến sử dụng dịch vụ tại đây, các đối tượng tổ chức mời gọi và đáp ứng nhu cầu massage hoặc mua dâm của khách với gái mại dâm. Nếu khách đồng ý thì trong quá trình khách thực hiện việc massage hoặc mua dâm, các đối tượng thực hiện việc trộm cắp tài sản của khách.

Các ô thoáng bí mật tại các phòng massage.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tại các số nhà 734, 736 và 797 trên tuyến quốc lộ 3 đoạn đi qua xóm Kim Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra nhiều vụ có dấu hiệu trộm cắp tài sản, cướp tài sản với thủ đoạn như trên.

Khám nghiệm hiện trường tại các điểm làm nơi bán dâm, dịch vụ massage Công an phát hiện thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này. Theo đó, tại các phòng massage đều có các lỗ thông gió được thiết kế kín đáo sau tấm ri đô dưới móc treo quần áo của khách. Sau khi vào phòng, khách treo quần áo tại móc thì bị các đối tượng ở phòng bên cạnh thò tay sang từ các ô thoáng bí mật lấy cắp tài sản. Nếu bị khách phát hiện, chúng sẽ dùng hung khí đánh để cướp tài sản.

Biết tâm lý khách hàng sau khi vào dịch vụ này thường có tâm lý ngại ngùng, không trình báo với cơ quan Công an khi xảy ra sự việc nên các đối tượng càng ra sức lộng hành.

Hiện cơ quan ảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo ai là bị hại trong các vụ việc xảy ra tại địa điểm trên đến Công an tỉnh trình báo để cơ quan điều tra củng cố chứng cứ khởi tố các đối tượng.

Theo Công Lý