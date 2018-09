Những người dưng tốt bụng giúp cô gái Czech tìm cha

'Katerina đã gọi điện để tỏ lòng biết ơn, nhưng tôi nghĩ ở đời có rất nhiều người muốn giúp đỡ, tôi chỉ có điều kiện hơn thôi', ông Trần nói.

Trong quá trình đi tìm lại người cha bặt tin 26 năm qua, Katerina Grollova, cô gái mang hai dòng máu Việt - Czech hiện sống tại thành phố Frankfurt (Đức), đã gặp được rất nhiều người tốt. Khi bắt đầu cuộc tìm kiếm cha ruột cách đây khoảng 5 năm, cô chỉ có chút ít thông tin và một bức ảnh của ông. Katerina đã chủ động làm quen với bất kỳ người Việt nào gặp ở Đức và Czech rồi nhờ họ giúp đỡ, đăng tin tìm cha trên internet, báo chí, truyền hình... rồi đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, rồi sau đó là sứ quán Đức tại Hà Nội. Tuy nhiên, việc tìm kiếm không có kết quả. Cô không biết tiếng Việt và cũng không đủ điều kiện để sang Việt Nam. Tình cờ, gia đình một đồng nghiệp người Việt hiện sống ở Đức biết chuyện đã nhận lời giúp đỡ rất nhiệt tình.

Katerina lúc nhỏ (ảnh trái) và khi trưởng thành. Cô tha thiết tìm cha là ông Nguyễn Thanh (hay Thành) Long, người Hải Phòng.

Ông Vũ Quốc Dũng, cha người bạn đồng nghiệp của Katerina, rất cảm động trước tình cảm tha thiết của cô. Ông đã giúp Katerina gửi thông tin tới chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" trên VTV1 và dù gần như "mù tịt" về công nghệ, ông đã bắt đầu mày mò để lập một Facebook và đăng tải thông tin lên một số trang báo ở Việt Nam cũng như Czech. "Tôi tham khảo ý kiến bạn bè người Đức thì nhận được lời khuyên nên tìm sự giúp đỡ của các phụ huynh. Tôi đăng tin trên các diễn đàn và nhận được sự quan tâm của rất nhiều bạn, nhưng hầu hết các bà mẹ trẻ đều khuyên chúng tôi đăng trên mạng xã hội. Nhưng đăng như thế nào? Tôi thuộc thế hệ 5X, cách đây 5 năm còn cấm con gái không được có Facebook vì nhỡ "có đứa nào nấp sau nó lừa“, các bạn tôi cũng vài người có "phây“, nhưng thực sự sử dụng chỉ có ít người, còn lại do con lập cho nhưng cả vài tháng chẳng đảo qua lấy một lần", ông Dũng kể.

Nhưng rồi, Facebook có tên Lá rụng về cội đã được ông Dũng và gia đình lập ngày 24/10 chia sẻ thông tin về cô gái gốc Việt mòn mỏi tìm người cha ruột có tên là Nguyễn Thanh Long (sinh ngày 7/7/1957 tại Hải Phòng, từng có thời gian ở tại thành phố Usti nad Labem - Tiệp Khắc cũ) được lan đi nhanh chóng. Chỉ trong 2 ngày, tài khoản này đã có 400 người bạn và lượng chia sẻ thông tin về Katerina tăng lên từng ngày.

Và ông Dũng đã nhận được hồi âm rất nhanh từ một người bạn cũ của ông Long, có tên Lê Quốc Tiến, đang sống tại Czech. Ông Tiến đọc thông tin qua trang web của cộng đồng người Việt tại châu Âu là vietinfo.eu và hồi âm qua Facebook. Người này đã cung cấp một chi tiết quan trọng: ông Long hồi hương năm 1987 về Đà Nẵng. Cha anh Long là người miền Nam tập kết, sau giải phóng về quê công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hôm đó là 25/10.

Những thông tin này đã nhanh chóng khiến ông Trần (đang sống tại Đà Nẵng) rất lưu tâm, bởi ông cũng từng có thời gian học tập tại Czech những năm 1980-1990. Khi đọc được thông tin đầu tiên, ông đem chuyện kể lại với một người bạn học cũ tên Diệu, với hy vọng ông Diệu có chút manh mối về cha của Katerina. Và thật may mắn, ông Diệu từng quen biết và đã gặp gỡ ông Long trong thời gian ở Czech.

Khoảng năm 1983-1984, khi ông Diệu chuẩn bị về nước, ông Long đã cho địa chỉ nhà mình ở đường Hoàng Diệu (Đà Nẵng). Chính ông Diệu đã tới nhà vài lần và nói chuyện khá lâu với cha của ông Long, khi đó là trưởng khoa X-quang tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên, do thời gian đã quá lâu nên ông không nhớ chính xác tên của vị bác sĩ này cũng như địa chỉ ngôi nhà. Từ manh mối đó, ông Dũng tra cứu trên mạng và có được thông tin, vị bác sĩ như trong trí nhớ của ông Diệu tên là Nguyễn Thanh Tùng, làm Trưởng khoa X-quang từ năm 1975 đến năm 1989.

Những hình ảnh thời thơ bé của Katerina.

Nhận thấy bắt đầu có hy vọng, sáng ngày 30/10, ông Trần và ông Diệu tự nguyện tìm đến bệnh viện nơi cha ông Long từng làm việc nhưng vị bác sĩ này đã mất và không ai ở bệnh viện còn liên lạc gì với gia đình ông nữa. Nhưng họ đã gặp được bác sĩ Duyệt (hiện công tác tại khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng), người trước đây có quen bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng. Ông Duyệt cũng không có địa chỉ chính xác nhưng đã giới thiệu cho một vài người có thể biết chút ít manh mối về gia đình. Từ những thông tin nhỏ này, ông Trần và ông Diệu tiếp tục tìm tới đường Hoàng Diệu, đi khắp 4 kiệt (ngõ), theo manh mối từ bác sĩ Duyệt, nhưng không ai biết bất kỳ thông tin gì. Hai ông để lại số điện thoại cho một số người hàng xóm và ra về lúc 10h30 ngày 30/10, với rất ít hy vọng.

Cuộc tìm kiếm tưởng chừng khi đi vào ngõ cụt thì đột nhiên, lúc 15h30 ngày 30/10, ông Trần nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ. Người ở đầu dây xưng là chú ruột của ông Long (hiện sống ở Đà Nẵng) và được người đàn ông này hẹn đến nhà để trò chuyện. Ông Trần như vỡ òa trong sung sướng, hạnh phúc vì nỗ lực suốt những ngày qua đã được đền đáp xứng đáng và gần như mọi nút thắt của câu chuyện đã được cởi bỏ. Lúc này, ông Dũng, Katerina đều chưa biết thông tin gì.

Chỉ 30 phút sau khi nhận cuộc gọi, ông Trần tức tốc tìm đến nhà của chú ruột ông Long với tâm trạng hồi hộp như chính mình sắp được gặp người thân. Tuy nhiên, trời như chưa chiều lòng người, vì quá mừng, ông Trần không hẹn rõ ràng nên cuộc gặp không thành do chú của ông Long đang vắng nhà. Cả đêm trăn trở, 9h sáng ngày 31/10, ông Trần quay trở lại ngôi nhà lần nữa nhưng cũng chỉ gặp được em họ ông Long (con của người chú) do ông này đang đi khám bệnh. Ông Trần hẹn tiếp đến 12h trưa sẽ quay lại. "Tuy nhiên, mới 11h30, do manh mối đã rõ và cũng vì quá nóng lòng, tôi có mặt ở chỗ hẹn. Thật may mắn là lần này, chúng tôi gặp nhau. Với thông tin ban đầu, ông Long đang sống ở Hà Nội với người vợ sau và cô con gái út", ông Trần kể lại. Ông đã liên hệ ngay lập tức với ông Dũng trong chiều 31/10.

Sau khi kiểm chứng các thông tin, 19h tối 31/10, Katerina được thông báo đã tìm thấy cha. Theo sát tiến trình tìm kiếm ở Việt Nam, đã có số điện thoại trong tay, nhưng khi đó, Katerina không nói được gì, chỉ thốt lên mấy tiếng: "Không thể..." rồi lặng đi trong hạnh phúc. Ngay trong tối đó, cô gái đã gọi điện về Việt Nam để nói chuyện với ông Long, một cuộc trò chuyện như trong mơ với cha ruột của mình sau 26 năm xa cách, nhờ vào những nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi của những người cô chưa từng gặp mặt và họ hầu hết cũng đều không biết nhau.

Ông Long cùng con gái út tươi cười nói chuyện bằng tiếng Czech với cô con gái Katerina.

Cuộc tìm kiếm thực sự chỉ diễn ra từ ngày 24/10 nhưng phải thông qua khá nhiều đầu mối và tất nhiên có không ít may mắn. Tuy gặp khá nhiều khó khăn vì gia đình ông Long chuyển đi khá lâu khỏi Đà Nẵng nhưng ông Trần và ông Diệu chưa bao giờ thôi nuôi hy vọng. Dù thuộc thế hệ 5X, ít tiếp xúc với công nghệ thông tin nhưng các ông vẫn cố gắng tìm cách liên lạc với đầu mối của Katerina ở bên Đức và thông qua mạng Internet tra cứu thông tin...

Trong suốt cuộc tìm kiếm, họ nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người xa lạ. Ông Trần cho biết, dù chưa một lần gặp gỡ hai cha con Katerina nhưng khi nghe qua câu chuyện chia ly của cha con họ, những người nhận được lời yêu cầu đều rất nhiệt tình giúp đỡ, người này không có thông tin thì lập tức giới thiệu qua một người khác có nhiều hy vọng hơn.

Đồng hành trong những ngày tìm thông tin về người cha của Katerina, ông Trần tâm sự, khi biết tin Katerina đã được trò chuyện với cha sau thời gian dài xa cách, ông như thể trải qua các cung bậc cảm xúc cùng cô bé. Ban đầu là hồi hộp, sau đó là rưng rưng cảm động như chính mình được đoàn tụ với gia đình vậy. "Sau khi trò chuyện với cha, Katerina có gọi điện để tỏ lòng biết ơn, nhưng tôi nghĩ rằng, ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ làm như vậy. Ở đời có rất nhiều người muốn giúp đỡ cô bé, tôi chỉ là người có điều kiện hơn thôi", người đàn ông ngoại ngũ tuần chia sẻ.

"Katerina và mẹ cô luôn đặt vấn đề chịu mọi chi phí trong quá trình tìm cha cho cô, nhưng tôi và các bạn làm việc này hoàn toàn không vụ lợi. Mọi tổ chức hay cá nhân liên hệ với Katerina và mẹ cô để đặt vấn đề quyên góp hay xin tài trợ đều chưa thể kiểm chứng", ông Dũng nói thêm.

Nguyên Chi

* Tên một số nhân vật đã được thay đổi