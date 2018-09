Những khoảnh khắc 'chiếm sóng' của Công chúa Charlotte

Công chúa nhỏ nước Anh ngày càng nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng nhờ phong thái tự tin và sự thân thiện.

1. Ăn vạ ở phi trường

Những khoảnh khắc 'đốn tim' người hâm mộ của Công chúa Charlotte

Tháng 7/2017, vợ chồng Hoàng tử William cùng hai con có chuyến công du 5 ngày tới hai nước châu Âu là Đức và Ba Lan. Khi đến tham quan những chiếc trực thăng trong tổ hợp Airbus ở Hamburg, Đức, Công chúa Charlotte gây chú ý khi bất ngờ giẫm chân rồi ngã xuống đường băng ăn vạ.

Chứng kiến hành động của con gái, Công nương Kate nhanh chóng ngồi xuống khuyên giải con rồi bế xốc cô bé lên. Chỉ vài giây sau, Charlotte đã lấy lại bình tĩnh và vui vẻ khi được cho lên trực thăng cùng anh trai George.

2. Nhún đầu gối cúi chào để cảm ơn

Charlotte nhún gối khi được tặng hoa Cũng trong chuyến công du tới châu Âu, công chúa nhỏ "ghi điểm" bởi tác phong ngoại giao của một thành viên hoàng gia dù chỉ mới 2 tuổi. Mặc một chiếc váy smock hoa nhí màu xanh trắng, đi giày xanh và cặp tóc cùng màu, Charlotte đã nhún đầu gối cúi chào lúc mẹ Kate nhắc cảm ơn trước khi lên máy bay rời Warsaw, Ba Lan, tới Đức. Hành động cúi chào thường được các thành viên hoàng gia thực hiện đối với Nữ hoàng Elizabeth II. 3. Vẫy tay chào công chúng khi đến Bệnh viện St Mary thăm em trai Louis

Ngày 23/4, Công nương Kate hạ sinh con trai Louis vào lúc 11h tại khoa sản Lindo Wing, thuộc Bệnh viện St Mary, London. Sau khi túc trực tại bệnh viện, William đến trường đón hai con đến thăm em bé. Xuất hiện trước hàng trăm ống kính phóng viên, cô bé tỏ ra tự nhiên khi vừa đi từ xe vào vừa vui vẻ vẫy tay chào đám đông. Lúc bước lên bậc cao nhất, cô bé quay lại vẫy tay một lần nữa.

4. Chào người hâm mộ tại đám cưới Hoàng tử Harry

Ngày 19/5, Hoàng tử Harry kết hôn với nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle tại nhà nguyện St George, lâu đài Windsor. Tại sự kiện trọng đại này của hoàng gia, Charlotte và anh trai George làm phù dâu, phù rể nhí. Sau khi cử hành hôn lễ trong nhà thờ, cặp vợ chồng hoàng gia lên xe ngựa để đi quanh thị trấn chào người dân. Công chúa Charlotte lúc này thu hút sự chú ý của ống kính khi đứng cạnh mẹ, vừa cười vừa vẫy tay và có nhiều điệu bộ đáng yêu. George khi đó đứng phía sau cùng bố, khẽ đưa tay lên vẫy khi xe ngựa chở vợ chồng Hoàng tử Harry dần đi khuất.

5. Hắt hơi trong đám cưới chú Harry

Tại đám cưới Hoàng tử Harry, Công chúa Charlotte tiếp tục bị soi khoảnh khắc hắt xì hơi khi đứng trên bậc thềm trước cửa nhà nguyện St. George cùng mẹ, Nữ công tước xứ Cambridge. Cô bé vừa tròn 3 tuổi hồi đầu tháng 5 lịch sự lấy tay che miệng và nhắm chặt mắt khi hắt hơi rồi nhanh chóng quay lại vẫy tay với đám đông.

6. Mếu máo khóc khi va đầu vào lan can ban công điện Buckingham

Hôm 9/6, các thành viên hoàng gia xuất hiện trên ban công điện Buckingham theo dõi lễ diễu binh Trooping the Colour và trình diễn máy bay của Không lực Hoàng gia nhân sinh nhật tuổi 92 của Nữ hoàng Anh. Trong lúc đang mải ngắm màn trình diễn máy bay, công chúa 3 tuổi bị trượt ngã và đập đầu vào lan can ban công điện Buckingham. Cú đập có thể khá đau khiến công chúa nhỏ ôm đầu và mếu máo khóc. Công nương Kate đứng sau đã cúi xuống trấn an con gái, bế công chúa nhỏ lên để cô bé lấy tay lau nước mắt xong mới đặt con xuống. Charlotte nhanh chóng nở nụ cười và hào hứng tận hưởng nốt phần còn lại của buổi lễ.