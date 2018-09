Những hot boy và hot girl bỗng dưng thành ông bà lão

Từ gương mặt điển trai nhất làng, chỉ sau 3 năm, không ai còn nhận ra Nguyễn Hiếu Nghĩa bởi trông anh như người đàn ông lục tuần.

Câu chuyện về người thanh niên có gương mặt thanh tú, làn da trắng như con gái bỗng dưng sần sùi trông như ông cụ trở thành đề tài bàn tán của nhiều người dân sống tại xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau trong thời gian qua.

Nguyễn Hiếu Nghĩa sau 3 năm bị lão hóa, ngoài da mặt nhăn nheo, chiếc mũi cũng to phình lên.

Ông Nguyễn Danh Rạng, bố của Nghĩa cho biết, từ nhỏ Nghĩa đã có gương mặt sáng nhất nhà, khi là thiếu niên, Nghĩa vẫn thường được bạn bè gọi là hotboy do có vẻ ngoài điển trai. "Không hiểu sao từ năm 2013, sau khi đi nghĩa vụ trở về, da mặt bắt đầu thay đổi thấy rõ", ông Rạng nói.

Người bố cho biết, lỗ chân lông trên da mặt của cậu con trai nở to ra, da mặt cũng dày lên, nhăn nheo thấy rõ. "Lo lắng, tôi khuyên con đi về TP HCM khám nhưng nhiều lần đi rồi ôm đống thuốc trở về uống, da mặt của Nghĩa vẫn cứ dày lên và nhăn nheo. Mới 3 năm nhưng nhìn nó già như sáu chục", người bố nói.

Không chỉ thay đổi ở gương mặt, Nghĩa cho biết tay và chân mình cũng to thêm ra. "Bàn tay tôi to ra, thô kệch hơn, còn chân thì cũng to khiến tôi phải đổi cỡ dép lớn hơn mới mang vừa. Lúc đầu tôi tưởng mình bị sưng do dị ứng thức ăn, nhưng sau đó tôi ăn kiêng mà vẫn bị", chàng trai 23 tuổi nói.

Vẫn đang sinh sống cùng gia đình ở Cà Mau, Nghĩa cho biết, điều duy nhất anh mong muốn là tìm được nơi có thể chữa cho da của anh không tiếp tục nhăn nheo và lão hóa thêm nữa. "Tôi đọc báo thấy có nhiều người bị giống mình và cũng từng được điều trị bớt già. Tôi hy vọng sẽ được điều trị như vậy", Nghĩa tâm sự.

Chưa thăm khám trực tiếp nên chưa thể đánh giá chính xác, tuy nhiên theo một bác sĩ chuyên khoa da liễu có kinh nghiệm trong việc điều trị bệnh lý biến đổi về da tại TP HCM, nguyên nhân khiến một gương mặt trẻ trung trở nên sần sùi lão hóa nhanh chóng thường tác động từ bên ngoài (chủ yếu do dùng thuốc corticoid để trị mụn hoặc làm đẹp da). Hội chứng lão hóa Werner cũng là một trong những nguyên nhân, tuy nhiên vẫn có những trường hợp không rõ nguyên nhân gây bệnh.

Nguyễn Thị Phượng chỉ sau vài năm bị lão hóa

Nguyễn Hiếu Nghĩa không phải là trường hợp đầu tiên mắc bệnh, vài tháng trước, người dân sống tại Giồng Trôm, Bến Tre cũng vừa xót xa trước tình cảnh của chị Nguyễn Thị Phượng, người phụ nữ có nhan sắc bỗng dưng bị lão hóa như bà cụ 80 rồi tử vong.

Được trai làng theo đuổi trước khi lập gia đình, bỗng dưng Phượng bị dị ứng khi ăn hải sản. Thấy da nổi mẩn đỏ, cô mua thuốc chống dị ứng về uống nhưng không khỏi. Hai tháng sau, gương mặt và hai cánh tay ngày càng đỏ, nổi mẩn, từ đó da mặt cô chảy xệ và nhăn nheo. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, kết quả xét nghiệm cho thấy cô bị chứng nhão da và tế bào vón. Sau thời gian điều trị, gương mặt Phượng đỡ nhăn nheo, song sức khỏe cô gái có chiều hướng xấu. Phượng qua đời chiều 19/8 ở tuổi 30.

3 cô gái khác cũng bỗng dưng trở thành bà lão ở tuổi thanh xuân là Nguyễn Thị Ngọc Mai ngụ tại phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam; Nguyễn Thị Như Ý ngụ ở thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Thạch Thị Tha Ri, 29 tuổi, ngụ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Chị Mai, chị Ý và Tha Ri đều ở tuổi 30 nhưng gương mặt cả 3 trông như ba bà lão.

Với Ngọc Mai, hiện tượng lão hóa xuất hiện khi cô bé mới lên 10 tuổi. Lúc đó trên cơ thể chỉ xuất hiện những vết đỏ nhỏ bằng chấm bi ở cánh tay. Gia đình nghĩ da con gái bị dị ứng nên xức dầu, bôi thuốc. Sau đó những vết đỏ lan rộng, ngày càng ngứa rồi sưng tạo thành những quầng thâm nổi khắp người, da mặt dần xuất hiện nhiều nếp nhăn. Hiện Mai 31 tuổi, giọng nói vẫn trẻ trung nhưng gương mặt như bà lão.

Chị Nguyễn Thị Như Ý cảm nhận sự thay đổi ở năm 14 tuổi, cô gái bắt đầu có những dấu hiệu không bình thường, cơ thể hay đau yếu, đau đầu và thường xuyên nôn sau khi ăn. Hiện các bác sĩ vẫn chưa xác định được tình trạng bệnh của cô gái trẻ. Sau khi mổ cắt khối u ở lưỡi, Như Ý trở nên gầy yếu xanh xao. Hiện chị mới 25 tuổi nhưng răng hàm trên, hàm dưới rụng hơn 10 chiếc, thân hình da bọc xương và trông già yếu, hom hem.

Người cuối cùng được ghi nhận là Thạch Thị Tha Ri, 29 tuổi. Quá trình lão hóa bắt đầu khi chị mang thai với triệu chứng da mặt bị sần, ngứa, căng cứng, sưng, nóng, toàn thân nổi mụn đỏ li ti. Chị không đi khám mà tự ý mua thuốc về bôi, kết quả là bớt ngứa nhưng làn da, khuôn mặt dần bị biến dạng, da nhăn nheo như bà lão. Chị được bác sĩ chẩn đoán bị viêm nang lông do dùng thuốc bôi có chứa corticoid.

Thiên Chương