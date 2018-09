Những bê bối y tế gây sốc năm 2013

Bác sĩ thẩm mỹ ném xác bệnh nhân, vắcxin gây chết trẻ, một loạt sản phụ tử vong... là những sự kiện ngành y mà dư luận quan tâm trong năm.

Bác sĩ thẩm mỹ ném xác bệnh nhân là vụ án gây rúng động dư luận trong những tháng cuối năm. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng cho rằng, đây là việc làm “mất nhân tính”.

Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường tại cơ quan điều tra

Ngày 19/10, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (Bệnh viện Bạch Mai) hút mỡ bụng cho chị Lê Thị Thanh Huyền tại thẩm mỹ viện tư của mình. Trong 4 giờ phẫu thuật, chị Huyền 2 lần tím tái co giật rồi tử vong. Điều tra ban đầu xác định, ngay trong đêm, ông Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh mang xác chị Huyền đến cầu Thanh Trì ném để phi tang.

Hiện, ông Tường và Khánh đã bị bắt để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Đã gần 2 tháng trôi qua, nhưng đến nay xác chị Huyền vẫn chưa tìm thấy. Vụ án đã khiến ngành y tế yêu cầu thanh kiểm tra và chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ trong cả nước. Nhiều người còn cho rằng, hành động dã man của bác sĩ Tường sẽ đi vào lịch sử "đen tối" của ngành y.

Trẻ tử vong sau tiêm văcxin 5 trong 1 Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất là sự cố y khoa khiến phụ huynh có con trong độ tuổi tiêm chủng hoang mang. Văcxin này được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia (miễn phí) từ tháng 6/2010 và từ năm 2012 đến năm 2013 bắt đầu xuất hiện những biến chứng.

Cụ thể, một số trẻ ở Lâm Đồng, Vĩnh Long, TP HCM, Kiên Giang, Nghệ An có sức khỏe xấu đi và có trường hợp tử vong sau tiêm. Ngày 4/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) thông báo tạm dừng tiêm nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Đến tháng 7, trên cơ sở xem xét đề nghị của Bộ Y tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến cho phép tiếp tục sử dụng văcxin Quinvaxem trong Dự án tiêm chủng mở rộng.

Sản phụ liên tục tử vong nhiều người bức xúc. Trường hợp đầu tiên xảy ra ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo phản ánh của người nhà chị Trần Thị Phượng, chính sự tắc trách của bác sĩ là nguyên nhân dẫn đến tai nạn. Theo nhận định của ban giám đốc bệnh viện, sản phụ có bệnh cường giáp lúc mang thai, đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc tử vong. Tuy nhiên kíp trực đã giải thích với thân nhân của sản phụ chưa kịp thời, tiên lượng diễn biến bệnh chưa chính xác và ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ theo quy định.

Người thân đặt quan tài sản phụ trong bệnh viện vì bức xúc.

Vụ việc chưa lắng xuống thì vào tháng 8 đến Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để khám thai định kỳ, sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường được giữ lại để chờ sinh. Tối cùng ngày sản phụ này đã tử vong sau chuyển dạ. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bắc Giang họp hồi đồng chuyên môn để đánh giá về quá trình tiếp đón, theo dõi, chăm sóc và xử trí của bệnh viện Đa khoa huyện Hiệp Hòa đối với trường hợp của chị Hường.

Một trường hợp khác, ngày 4/9, chị Nguyễn Thị Vinh mang thai ở tháng thứ 9 được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vinh để sinh. Nửa đêm, chị Vinh kêu đau bụng dữ dội và được y tá cho uống 3 viên thuốc. Gần 3h sáng hôm sau, gia đình phát hiện thi thể chị Vinh và đứa bé chưa sinh được chuyển ra nhà xác bệnh viện. Theo người nhà, chị Vinh mang thai lần đầu và lần khám gần nhất (trước khi nhập viện) thì thấy thai nhi phát triển bình thường.

Vào tháng 10, bức xúc trước cái chết của chị Nguyễn Thị Xuân, hàng trăm người đã kéo đến bao vây bệnh viện, la ó đòi làm rõ trách nhiệm. Mãi đến khi cảnh sát đến can thiệp, người thân mới chịu đưa thi hài người phụ nữ cùng đứa trẻ xấu số về quê an táng. Trước đó, có biểu hiện chuyển dạ, chị Xuân được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa chờ sinh. Người nhà của sản phụ nhiều lần đề nghị kíp trực can thiệp nhưng 3h sáng 18/10, chị Xuân mới được đưa lên bàn mổ, người nhà cho rằng sự chậm chạp của bác sĩ khiến sản phụ Xuân tử vong.

Bác sĩ nhân bản kết quả xét nghiệm - Vụ việc được lãnh đạo Bộ Y tế khẳng định là sai sót đáng trách và lỗi chính là do bệnh viện không thực hiện đúng các thông tư hướng dẫn của ngành. Cụ thể, thay vì xét nghiệm máu, một số bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) in kết quả của bệnh nhân trước thành nhiều bản rồi trả cho bệnh nhân sau. Nhiều người nhận cùng một kết quả xét nghiệm, ảnh hưởng đến chẩn đoán bệnh.

Chỉ số cảnh báo bệnh Gút của chị Nguyễn Thị Thu, 42 tuổi khám tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức vào tháng 5/2013 là tốt, trong khi trước đó 10/2012, chị có chỉ số bệnh gút mức độ xấu

Chị Hoàng Thị Nguyệt, cán bộ khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hoài Đức tố cáo sự việc này diễn ra từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2013 tại khoa Huyết học. Giám đốc bệnh viện đã chia cán bộ xét nghiệm thành hai bộ phận. Một là bộ phận nội trú gồm 3 cán bộ chính quy, phụ trách máy móc Nhà nước đầu tư, chủ yếu ngồi chơi vì không có việc làm. Trung bình một ngày, họ thực hiện xét nghiệm cho 3-20 bệnh nhân.

Bộ phận ngoại trú gồm trưởng khoa và 4 nhân viên hợp đồng, 1 y tá chưa hết tập sự, phụ trách máy móc tư nhân, ngược lại làm không hết việc. Trung bình mỗi ngày, bộ phận này làm xét nghiệm cho 200-300 bệnh nhân, với 1.000-2.000 tiêu bản xét nghiệm, bao gồm rất nhiều chỉ số sinh hóa, máu..., chiếm hơn 97% công việc của khoa. Đại đa số bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế.

Tại TP HCM, cơ quan chức năng cũng phát hiện nạn đánh tráo, thay đổi, cắt nhỏ cỡ phim X-quang được nhóm bác sĩ thực hiện tại khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Cụ thể, bệnh nhân đóng tiền để được chụp phim to nhưng bác sĩ lại chụp phim loại nhỏ. Chênh lệch giá của một tấm phim khoảng 20.000 đồng.

Thiên Chương