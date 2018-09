Nhóm tội phạm chuyên đánh thuốc mê cướp ôtô

Tại các quán ăn, nhóm lừa đảo pha thuốc mê vào bia rồi mời tài xế uống. Trúng thuốc, các tài xế bị tê liệt thần kinh, mất kiểm soát.

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, tạm giam ba nghi can Lê Đức Hùng (30 tuổi, ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), Lê Sĩ Tùng (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Cầu (27 tuổi, cùng ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Ngọc Cầu, một trong ba kẻ lừa đảo bị cảnh sát bắt giữ.

Thủ đoạn của những kẻ lừa đảo là thuê lái xe ôtô chở đến những địa điểm mà chúng đã định trước, sau đó tìm cách bỏ thuốc hướng thần vào bia hoặc nước ngọt mời tài xế uống. Uống xong, các nạn nhân đều rơi vào trạng thái tinh thần mơ hồ, không thể điều khiển được hành vi của mình.

Theo cơ quan điều tra, tính từ tháng 8/2016 đến khi bị bắt, bộ ba nói trên đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng thuốc.

Điển hình, vào ngày 12/11, Hùng và đồng bọn thuê chiếc xe 4 chỗ của anh Bùi Văn Đạt (29 tuổi, ở huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá) chở lên thị trấn huyện Thọ Xuân với giá 200.000 đồng. Tại đây, bọn chúng mời anh Đạt ăn cơm và lén bỏ thuốc hướng thần vào cốc bia được sắp đặt dành cho lái xe. Uống hết cốc bia, anh Đạt rơi vào trạng thái mơ hồ. Nhóm này sau đó rủ tài xế đánh bạc, hết tiền anh Đạt cầm cố chiếc xe, đưa cho bọn chúng 220 triệu đồng.

Cùng thủ đoạn tương tự, ngày 15/11, chúng lừa tiếp chủ xe Nguyễn Văn Kiên ở thị trấn Thọ Xuân. Đến huyện Thường Xuân, bọn chúng đã lừa cho anh Kiên uống thuốc và chiếm đoạt chiếc ôtô của nạn nhân. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bọn chúng đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ hai lọ thuốc hướng thần cùng một số tang vật liên quan.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), hai lọ thuốc nói trên có thể gây tê liệt thần kinh khiến nạn nhân mất trí nhớ, không điều khiển được hành vi và làm theo ý muốn của người khác.

Chân Nhân