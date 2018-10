Nhóm nam, nữ mở 'tiệc' sinh nhật thuốc lắc trong quán karaoke

25 thanh niên, trong đó có nhiều nữ giới, dương tính với ma túy sau khi bị phát hiện đang mở tiệc trong phòng karaoke ở Đà Nẵng.

Khoảng 2h sáng 7/10, cảnh sát điều tra tội phạm và ma tuý (công an quận Sơn Trà) phối hợp với công an địa phương kiểm tra hành chính một quán karaoke trên đường Nguyễn Phan Vinh (phường Thọ Quang).

Nhiều cô gái dương tính với ma tuý khi công an kiểm tra quán karaoke ở đường Nguyễn Phan Vinh, TP Đà Nẵng, sáng 7/10. Ảnh: N.T.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện ba phòng của quán đang mở nhạc công suất lớn. Bên trong có hàng chục thanh niên, cả nam và nữ, đang nhảy nhót, lắc lư với biểu hiện đã sử dụng ma tuý.

Kết quả test tại trụ sở công an phường cho thấy 25 người, trong đó có nhiều nữ giới, dương tính với ma tuý tổng hợp (thuốc lắc).

Nhóm này khai sau khi tổ chức sinh nhật ở một địa điểm khác, đã thuê phòng karaoke để mở tiệc thuốc lắc.

Ngày 8/10, công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết do nhóm thanh niên vi phạm lần đầu nên đã bàn giao cho công an phường Thọ Quang xử lý hành chính.